Az orosházi Barát Szabolcs és Varga-Dudás Edit gyermeke, Barát Lilla 3990 grammal és 52 centiméterrel érkezett a világra az orosházi kórházban. – Szerencsére a várandósság alatt minden a legnagyobb rendben volt, ahhoz képest viszont, hogy a harmadik baba, talán kicsit nehezebb volt a szülés. De Csabai László és az osztályon dolgozók nagyon kedvesek voltak végig, ami minden nehézségen átsegített. Emellett kiemelném a férjem támogató jelenlétét, aki harmadjára is vállalta velem ezt a nehéz, de csodálatos élményt – mesélte Edit.

A szülészeti osztály nevében dr. Svarsnig Lajos osztályvezető főorvos és az osztályon dolgozó ápolók és csecsemős kollégák köszöntötték a büszke anyukát és a kislányt

Fotó: Melega Krisztián/Dr. László Elek Kórház

A háromgyermekes édesanya elmondta, az új jövevényt 5 éves bátyja és 3 éves nővére várja otthon, akik folyamatosan faggatják a szülőket, mióta tudják, hogy érkezik a kis tesó.

Újabb gyönyörű baba látott napvilágot az intézményben. Fotó: Vizi Anna/BabyBox Photography

– Az egész várandósságom alatt nagyon érdeklődőek voltak, igyekeztünk idejében felkészíteni őket a családunk érkező tagjára. Mi viszont még nem tudunk mindent, mert eddig a két gyerek mellett is volt mit tenni. A nagyobb ovis, a középső szeptembertől kezdi az óvodát és most, hogy Lilla is itt van, még nem látjuk át teljesen, mekkora változás lesz az életünkben, és a napirendet hogy oldjuk meg. De ahogy eddig mindent, ezt is biztosan kitaláljuk – tette hozzá nevetve.

Ajándékot kapott a baba és a családja

Az intézmény szokásainak megfelelően a család 10 ezer forint értékű vásárlási utalványt kapott, aminek felét a Szent Szilvia Alapítvány, másik felét az orosházi TESCO áruházban található Margaréta Babaáruház tulajdonosa, Nagy Krisztina Margaréta ajánlott fel.