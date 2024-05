Az iskola kórusának szlovák dala nyitotta meg a délutáni, nagyszabású gálaműsort szombaton, s erre reagált Meleg Mariann igazgató úgy, hogy ez a legszebb köszöntés.

Molnár Pálné Anci nénit is köszöntötték, mint az első végzős évfolyam egyik diákját. A szerző felvétele

– Elődeinktől örökölt nyelvünk a szlovák. Ez köt minket, mindannyiunkat össze volt diákokat, diákjainkat, pedagógusokat. Megtiszteltetés, hogy itt állhatok és emlékezhetek iskolánk történelmére, amely immár 40 évvel ezelőtt bocsátott ki engem is az életbe 17 osztálytársammal együtt. Sokan emlékezünk most iskolás éveinkre, a sok szép élményre, tanárainkra, akiktől ismereteket, emberi értékeket sajátíthattunk el. Iskolánk történelme 75 évvel ezelőtt kezdődött. Az elmúlt évtizedek alatt több változás történt, de az alapvető értékek megmaradtak. Átadni a tudást, őrizni nyelvünket, kultúránkat és hagyományainkat, s átörökíteni a következő generációknak – fogalmazott visszatekintésében az igazgató.

Iskola: a tudás forrása

Megemlékezett azokról, akiknek köszönhetően a diákok második otthona, a tudás forrása és a helyi szlovákság megőrzésének egyik pillére lett az oktatási intézmény: az egykori igazgatóról, Lugosi Mátyásról; Medovarszky Györgyné Ancsi néniről; Lehoczki Istvánnéról; Marikné Fülöp Gabrielláról. Köszönetet mondott azoknak is, akik jelenleg a tanulóikért, az iskoláért tevékenykednek, valamint mindazoknak, akik támogatják az intézményt.

Virággal köszöntötték Molnár Pálné Anci nénit, ő az iskola első végzős évfolyamának tanulója volt. Laukó Zsuzsannának is virágcsokorral köszönték meg áldozatos igazgatói munkáját és hogy a mai napig számíthatnak a segítségére,

Az Országos Szlovák Önkormányzat elnöke, Hollerné Racskó Erzsébet, szintén volt szlovák iskolai diák, megosztotta emlékeit, élményeit a közönséggel. – Mi, akik itt tanultunk, azt az összetartó családi légkört visszük magunkkal, amit itt megélhettünk. Jellemző volt erre az iskolára, hogy délutánjainkat is e falak között töltöttük, a tánccsoportban, az énekkarban, egyéb művészeti csoportba jártunk. Felnőttként már tudjuk, személyiségünk fejlődéséhez nagyon sokat hozzátett. Büszke vagyok arra, az Országos Szlovák Önkormányzatban, bizottságaiban sokan dolgozunk olyanok, akik egykoron ebbe az iskolába jártunk. Mint fenntartó, sokat teszünk a zavartalan működés érdekében.

A gyerekek kórusa nyitotta meg a nagyszabású műsorfolyamot. A szerző felvétele

Szlovák iskola: őrzi hagyományait

Korunk a változások korát éli. Iskolánk képes az újabb kihívásoknak is megfelelni. Fontos viszont, hogy őrizze a hagyományait, a szülők, a gyerekek pedig azzal hálálják meg ezt a szemléletet, hogy beíratják hozzánk a kicsiket és ez adhat reményt arra, hogy a szlovák iskola még sokszor ünnepelhet – zárta gondolatait az elnök, majd emléktárgyat adott át az iskola igazgatójának, a gyerekeknek pedig társasjátékokat.

Zsura Zoltán polgármester se érkezett üres kézzel, ajándékokat hozott s közben elmondta, 75 év rengeteg élményt adott. Itt van a nézőtéren ülők lelkében mind.

– A kétnyelvűségünk, a szlovákságunk megőrzése, utódaink számára az átörökítése, annak letéteményese ez az iskola. Öröm számomra, hogy nagyon népszerű napjainkban is – tette hozzá.

Milan Kolesar, Jelsava polgármestere, és iskolájuk igazgatója is ellátogatott a komlósiak jubileumi ünnepségére. Elárulta, szívesen jöttek, hiszen 26 éve járnak Tótkomlósra. A jelsavai iskola és a komlósi Erasmus programban vettek részt, de egyéb közös projektjeik is voltak és reményét fejezte ki, hogy lesznek is.

A szombati különleges ünnepi alkalomra a szlovák iskola tanulói gálaműsorral készültek, hogy bemutatkozzanak szüleik, nagyszüleik, a vendégek, valamint az iskola egykori tanulói előtt. Az estét több mint háromszázan egy vacsora mellett töltötték újra együtt, ahogy többen fogalmaztak, mint egy nagy család - ők a tótkomlósi szlovák iskola nagy családja.

Hollerné Racskó Erzsébet is ebben az iskolában tanult. A szerző felvétele