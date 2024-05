Ismét elhoztuk a leglényegesebb híreket

Tornaszobákkal, csoportszobákkal, fejlesztőszobákkal és egyéb helyiségekkel bővítették az elmúlt időszakban Sarkadon az Epreskert utcai, a Szalontai úti és a Vasút utcai óvodákat. Az összességében 372 millió forintos önkormányzati – Békés Vármegye Önkormányzatával konzorciumban a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében megvalósított – beruházást csütörtökön adták át ünnepélyesen, gyermekek műsorával az Epreskert utcában.

A Körös-Maros Nemzeti Park füves gyepjein és rétjein költésbe kezdtek a térségre jellemző partimadár fajok: bíbicek, piroslábú cankók, nagy godák, gólyatöcsök, gulipánok. A bíbicek már fiókáikat vezetgetik.

Atlétaként kezdte Békéscsabán, ma pedig versenyigazgatóként készül a párizsi Paralimpiára. Parafekvenyomásban Aradszki (Gyerkó) Zita az első női versenyigazgató, aki paralimpián viselheti ezt a tisztséget.

Nagybánhegyes életben fontos mérföldkő lesz az a pillanat, amikor a település 4 kilométeres bekötőútjának egy szakaszán elkezdődik idén a felújítás. Régi vágya teljesül ezzel a község lakóinak. Almáskamarás belterületi, nagy forgalmat lebonyolító útja is megújul. Ezekről is beszéltek azon a pénteki sajtótájékoztatón, ahol a 4. számú választókerületet térintő útfejlesztések kerültek a fókuszba. A résztvevők hangsúlyozták: a közlekedésbiztonságot, a gazdaságélénkítést, a lakosság életminőségének a javítását is szolgálják ezek a beruházások.

Azért rúgott hasba egy polgárőrt a vádhatóság szerint, mert az figyelmeztette, hogy a zebrán nem szabad biciklizni – ezért, közfeladatot ellátó személy elleni erőszak miatt állt csütörtökön a Békéscsabai Járásbíróság elé egy 37 éves, csorvási férfi. A vádlott azt mondta, hogy azon húzta fel magát, hogy kislánya előtt trágár módon beszélt az egyenruhás, és hogy nem is megrúgta, hanem csak lábbal megtolta a polgárőrt. Az ügyben egyelőre nem született ítélet.

Megkezdték a Tiszta udvar, rendes ház címre pályázó ingatlanok felkeresését, azaz a zsűrizést Békéscsabán – ismertette Vass Csaba, a városfejlesztési cég ügyvezető-helyettese, a Fidesz-KDNP önkormányzati képviselőjelöltje.

A Gyulai Pálinkafesztivál egyik nyitóakkordjaként megtartották a Nemzeti Összetartozás Pálinkájának ceremóniáját pénteken kora délután a fürdővárosi Almásy-kastély Stefánia-szárnyában. A Nemzeti Összetartozás Pálinkája ezúttal határon túli és határon inneni birspálinkákból készült.

A baloldal messiása az egyik vidéki fórumán közölte, június 8-án a Hősök terén nem lesznek annyira békések, azt a tömeget nem lehet majd megállítani.

Összbírói értekezletet tartottak pénteken a Gyulai Törvényszék dísztermében, amelyen értékelték a Gyulai Törvényszék elmúlt évi működését és annak eredményeit. A tanácskozást megelőző sajtótájékoztatón elhangzott, hogy az adatok, tények szerint a Gyulai Törvényszék ítélkezése magas színvonalú. A büntető és a polgári peres ügyek döntő többsége egy éven belül véget ér Békés vármegye járásbíróságain, és az ügyek jelentős arányában első fokon jogerős döntés születik.