A térségre jellemző partimadarak közül legkorábban a bíbicek kezdtek költésbe, ők már március utolsó napjaiban a fészkeken ültek. A bíbiceket a piroslábú cankók és a nagy godák követték, végül pedig a gólyatöcsök és a gulipánok is költésbe kezdtek. Április végén a bíbicek már fiókáikat vezetgették a vizes élőhelyek közelében. A többi partimadár-fajhoz hasonlóan az ő fészekaljuk is rendszerint négy tojásból áll és sikeres költés esetén mind a négy fióka ki is kel. A bíbicek fő tápláléka a vízparton és vízben élő gerinctelen fajokból áll. A vízfelszínről és az iszapfelszínről szedik össze a táplálékot, nem úgy, mint a piroslábú cankó vagy a nagy goda, amely a sekély víz, illetve az iszapzóna felső részének mikrofaunájából táplálkozik.

A Dévaványai-Ecsegi puszták azon területein, ahol a vizes élőhelyek elegendő csapadékot kaptak – például Ecsegpusztán, illetve a kérszigeti gyepeken -, ott nagyobb számban koncentrálódnak a partimadarak. A nedves, vizes rétek kiterjedése azonban idén az átlagosnál kisebb, így várhatóan kevesebb nagy goda költ majd a térségben.

– Kardoskúton április 22-én, egy dűlőút mellett figyeltük meg az idei első bíbic fiókát – írták a szakemberek a nemzeti park honlapján. A dűlőút egy mélyebb fekvésű, mezőgazdasági művelés alatt álló terület mellett vezet. Ezen a gabonavetésen még nem is olyan régen kisebb vízállás volt. A pár napos fióka megpillantása mellett az anyamadár jellegzetes viselkedése is árulkodó volt. Valószínűleg több fióka is lapult a közelben, a növényzet közé rejtőzve.

A bíbicszülők mindig harciasan védelmezik a fiókákat, esetleg magukat sérültnek tettetve próbálják elterelni az „ellenség” figyelmét. Habár a kis bíbicek 3-4 napos korukban már önállóan táplálkoznak, a fizikai védelemre továbbra is szükségük van: egyrészt a ragadozók ellen, másrészt a hidegebb áprilisi éjszakákon a szülők testükkel melegítik a fiókákat.

Vonuláskor 2-3000 példányos bíbiccsapatok is összegyűlnek a kardoskúti Fehértónál, azonban a költőpárok száma 10 alatt van a területen. Érdekesség, hogy a gyepterületek mellett a mezőgazdasági kultúrákban is sikeresen költenek ezek a Kardoskúti-puszta képéhez is szorosan hozzátartozó madarak.