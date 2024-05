A szép szajoli lány, Lajkó Gizella unokatestvéréhez gyakran járt komázni az ottani ÁFOR telep gépésze, Gyarmati János. Szabadidejében a fiatalember szájharmonikázott, Gizike pedig unokabátyjával táncolt. Hétvégén bálba jártak, ahol volt ám össztánc is – mesélték a 60. évforduló apropóján. No és a vasárnapi mozik! Egyik vetítés után soha többé nem engedték el egymás kezét.

60. évforduló: hat évtizede kötötte össze életét az orosházi Gyarmati házaspár. Fotó: BMH

A fiatalember 2 évig udvarolt, majd Orosházára, az üveggyárba került, s itt, ebben a városban kötötték össze az életüket is 1964. május 30-án. A szakszervezet jóvoltából már másnap 2 hetes üdülés várt az ifjú párra. Irány Balatonalmádi! Gizike néni is elhelyezkedett a gyárban, mindketten sokat dolgoztak, hol az üveggyár, hol a sütőipar, vagy éppen az óvoda lett a munkahelyük. Visszakapott földjükön is akadt munka bőven, ahogy a ház körül is, hiszen mindig tartottak jószágot, nagy volt a kert.

Ahogy Gizike néni fogalmazott:

Sokat dolgoztunk, ez lett a bajunk.

Megünnepelték a 60. évfordulót

Nyugdíjba vonulásuk után sem pihentek, a dolog megtalálta őket. Ahogy a betegségek is. Mindig, minden körülmények között számíthattak egymásra és két gyermekükre, Gizikére és Klárikára. A lányaik három unokával örvendeztették meg őket, akikkel együtt ülték körbe a hétvégén az ünnepi asztalt és megünnepelték családi körben az együtt eltöltött hat évtizedet.

Máig dolgoznak, csak lassabban. Van munka a kertben, a mindennapok feladatait is megoldják kettesben. Balatonalmádi óta arra (és egymásra) mindig szakítanak időt, hogy évente felkeressenek egy termálvizes üdülőhelyet kicsit kikapcsolódni, töltődni.