Az intézménybe elsősorban a tanulásban akadályoztatott gyerekek járnak, és a verseny által lehetőséget kaptak, hogy megmutassák tehetségüket és tudásukat. A diákok nagy lelkesedéssel és elszántsággal szavalták el a kiválasztott verseiket. Mihályi István gyógypedagógus megjegyezte, az iskolába autizmusban érintett gyerekek is járnak, akik szintén részt vettek a versmondó versenyen.

Minden diák felkészülten érkezett a versmondó versenyre. Fotó: Beol.hu

Összesen 30 diák szavalt a magyar költészet napja alkalmából. Az idei évben szabadon választott verseket mondhattak a gyerekek, a kortárs versek mellett pedig József Attila, Petőfi Sándor, Juhász Gyula és Radnóti Miklós művei is megjelentek. Az alsóbb évfolyamok, azaz az 1. és 2. osztályos tanulók főként kortárs, könnyebb verseket választottak, míg felsőbb osztályokban Petőfi Sándor kevésbé ismert versei is előkerültek. A zsűrizés során külön figyelmet fordítottak az egyes kategóriákra, például az alsó és felső tagozatosokra, valamint az autista csoportokra is.