Forczek Győző, a Csabagyöngye Kulturális Központ (CSAKK) igazgatóhelyettese elmondta, tavaly az első vasútmodell kiállítást a Panoráma teremben rendezték meg. Akkor felmerült a kérdés, hogy elegendő lesz-e a helyiség a kiállítás számára. Több napig építették és a végeredmény egy rendkívül látványos és minőségi kiállítás lett, amely nemcsak a gyerekeknek, hanem a felnőtteknek is nagy élményt nyújtott. A nagy népszerűség és a magas látogatottság miatt, idén már az intézmény legnagyobb termében fogják megrendezni a kiállítást. Nagy hangsúlyt fektetnek arra, hogy hogyan foglalják el a vasútmodellek és azok pályái a 600 négyzetméteres teret. Bíznak benne, hogy a jövőben hagyománnyá válik ez az esemény.

Forczek Győző és Oszlács Norbert ismertette a vasútmodell kiállítás részleteit. Fotó: Beol.hu

Oszlács Norbert, a Kandó Kálmán Vasútmodellező Egyesület elnöke kiemelte, hogy nagyszabású eseményre készülnek. Amikor úgy döntöttek, hogy vasútmodell kiállítást szerveznek, természetes volt számukra, hogy a Csabagyöngye Kulturális Központ csapatával szeretnének együttműködni.

Az idei vasútmodell kiállítást nemzetközivé teszik

Aradról és Nagyváradról is érkeznek társklubbok valamint más városok egyesületei is csatlakoznak az eseményhez, például Budapestről, Debrecenből, Szolnokról, Hódmezővásárhelyről és Gádorosról. Így nemcsak magyar, hanem román vendégkiállítók moduljai is láthatóak lesznek. Kifejezetten erre az alkalomra készítik elő modulrendszerüket, mérnöki pontossággal.

A tavalyi évben összesen 84 méternyi H0-s méretarányú sínt sikerült összerakniuk, idén pedig ezt 150 méter hosszra bővítik. Az előkészületek részeként a Kandó Kálmán Vasútmodellező Egyesület tagjai már tavaly november óta egy vasútmodell pálya tervező programmal dolgoznak, hogy a terem alaprajza alapján a legjobb kialakítást tudják majd létrehozni. A kiállítás egyik különlegessége a számos programkínálat mellett, hogy a MÁV Szolgáltató Központ egy mozdonyvezető szimulátort hoz a látogatók részére. Emellett készülnek LEGO modellekkel, látványos mozgó elemekkel és önműködő villogó kisautókkal is. A kiállítás május 10. és 12. között látogatható.