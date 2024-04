Immár benyújthatók a területalapú támogatások iránti kérelmek. Kibővítették a falugazdász-hálózatot, így 50 szakember segíti a gazdákat Békés vármegyében – ismertette Kozsuch Kornél, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Békés vármegyei elnöke. Míg Závoda Ferenc (Fidesz-KDNP) a generációváltásra és a jégkármérséklő rendszerre, Pluhár László (MSZP) az ukrán gabonára, Sonkolyné Szekerczés Margit (DK) a műtrágyára és az öntözési lehetőségekre kérdezett rá.

Több témát is tárgyalt csütörtökön a Zalai Mihály elnök vezette vármegyei közgyűlés Békéscsabán Fotó: Bencsik Ádám

Fiatal gazdáktól a jégkármérséklő rendszerig

Kozsuch Kornél elmondta, hogy egyre idősödik a gazdatársadalom, fontos, hogy legyenek fiatalok. A fiatal gazdák plusz támogatást kaphatnak, Békés vármegyében az elmúlt időszakban 349 fiatal igényelt kiemelt, magas támogatást. Lesznek pályázati lehetőségek a gazdaságok átadása kapcsán, az átadó és az átvevő egyaránt kaphat támogatást, ez gyorsíthat a generációváltáson.

A kamara vármegyei elnöke hangsúlyozta: a 2022-es történelmi aszályt nem a jégkármérséklő rendszer okozta, hiszen a berendezések tavaly is működtek, és az előző évben nem volt akkora mértékű probléma bizonyos helyek kivételével. Tehát a szárazság és a rendszer között nincs összefüggés, és kiemelte, hogy 1 forintnyi ráfordítással 33 forint értéket tudnak megmenteni.

A világpiac dönt a gabona áráról

Elmondta: a 2022-es aszály után tavaly sem voltak kiemelkedő termésátlagok, és erre rájött a háborús helyzet. Elindult az ukrán gabona azokra a piacokra, ahova korábban a magyart vitték. Bár ide nem érkezhet ukrán gabona, a világpiaci árak alakulása befolyásolta a magyar árát is. Szintén a világpiac határozza meg a műtrágya árát. Az öntözésben egyeztetnek a vízügyi igazgatósággal, a Körösben lévő kevés víz miatt nem igazán lehetett kielégíteni az igényeket.

Zalai Mihály elnök (Fidesz-KDNP) kérdésére kifejtette: jelentősen megemelték a kárenyhítési alapot, így összesen 80 milliárd forintot osztottak szét ebből a forrásból a gazdák számára az aszály után. Békés vármegyében ennek köszönhetően a területalapú támogatást mondhatni duplán kapták meg. Ez olyan összeget jelentett, hogy a következő évet el tudták indítani.

A Nyugat tönkreteszi saját gazdáit

Magyarország és Közép-Európa igyekszik lépéseket tenni, míg a Nyugat a saját gazdatársadalmát is tönkreteszi az egyértelműen káros, idegen érdekeket szolgáló döntéseivel – hangsúlyozta Zalai Mihály elnök (Fidesz-KDNP). Kozsuch Kornél, a kamara vármegyei elnöke elmondta: olyan intézkedést vezetnek be itthon, miszerint mindegy, hogy honnan jön és milyen mezőgazdasági termékről van szó, előzetes bejelentési kötelezettséggel jár.

A csapadékos idő után jött a száraz – hangzott el a vármegyei közgyűlésen

Bár a 2023-as év csapadékosabb volt, mint az aszállyal terhelt 2022-es, így is kétszer annyi vizet szolgáltattak ki öntözésre, mint amennyit a belvíz elleni védekezés során szivattyúztak – ismertette Szabó János, a Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság igazgatója. Hozzátette, hogy bár a november, a december és a január csapadékos volt, a február és a március csapadékmentes, az egész időszakot tekintve most tartanak egy átlagos szinten. A felső réteg száraz, a talajvízszint lecsökkent.

Elmondta, hogy ugyanazt a területet kellett tavaly is öntözni, mint 2022-ben. Akkor tudnák az öntözött területek nagyságát növelni, ha lenne fejlesztés. Pontokba szedte, hogy milyen beruházásokra lenne szükség, az egyik a Nagykunsági XIV. öntözőcsatorna déli és északi ágának fejlesztése. Hangsúlyozta: az öntözővíz idén is ingyenes lesz a gazdák számára. Zalai Mihály elnök (Fidesz-KDNP) is szorgalmazta a fejlesztést, szerinte ennek érdekében összefogásra lenne szükség.