A Körös Maros Nemzeti Park oldalán írtak arról, hogy idén meglehetősen korán belekezdtek a násztáncba a kakasok, és április elejére véget is ért a produkció. Kivételt jelent ez alól Dévaványa, ahol mivel a Dévaványai-Ecsegi puszták részterületén jelentősen nagyobb a túzokállomány, így ott a túzokdürgés még javában tart.

Túzokdürgés: idén már korán belekezdtek a násztáncba. Fotó: Balla Tihamér/KMNP

Az öreg, párzásra érett kakasok már a tél folyamán is általában külön csoportban figyelhetők meg, a tojókból és fiatalokból álló, nagy telelő csapattal csak ritkán érintkeznek. A tavasz közeledtével, az időjárás változását megérezve, a kakasok egyre gyakrabban jelennek meg az évek során kialakult, hagyományos dürgőhelyen. A csoport még ekkor is összetart, azonban egyre gyakrabban figyelhetők meg összetűzések, apróbb viaskodások a madarak között. A tavasz előrehaladtával egyre fokozódik a hangulat és a kakasok belekezdenek egyedülálló, messziről is látványos, magamutogató násztáncukba. A násztánc célja, hogy a tojók figyelmét magukra vonják, mutassák párzási hajlandóságukat és rátermettségüket. A dürgő kakasok között komoly verekedések is kialakulhatnak, főleg ha már a tyúkok is megjelennek a helyszínen.

A szokatlanul meleg időjárás előrébb hozta a túzokdürgést

Idén, a szokatlanul meleg időjárásnak köszönhetően, már február végén észleltek dürgő túzokkakast a Csanádi pusztákon. Örömmel tapasztalták, hogy a korábbi négy öreg kakasuk mellé beállt a sorba kettő újabb, beérett madár, ezzel megnövelve a sikeres szaporodás valószínűségét, a genetikai változatosság fenntartását.

A helyi túzoktyúkok csak később érezték meg a tavasz közeledtét, sokáig csak a kakasokat láthattak a dürgőhelyen, amint kis intenzitással, de rendszeresen produkálták magukat. A március végi-április eleji melegben már a tojók is érdeklődést mutattak és a megfigyelések szerint ebben az időszakban gyorsan, intenzíven lezajlottak a párzások. A tyúkok nagyon rövid ideig tartózkodtak a kakasok közelében, majd április első harmadában már ki is húzódtak a költőhelyekre, tojásrakás céljából. Ezután a kakasok felhagytak a dürgéssel, pihenés, vedlés következik a számukra.