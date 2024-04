Ünnepeltek Tótkomlóson a napokban. Tótkomlós Ifjú Tehetsége díjat kapott Bozsó Szofi, a Jankó János Általános Iskola és Gimnázium 8. osztályos tanulója. 6 éve tanul klarinétozni. Négy éve meghatározó tagja a Tótkomlósi Gyermek Fúvószenekarnak és két éve tagja a Tótkomlósi Ifjúsági Koncert Fúvószenekarnak.

Zsura Zoltántól vették át a díjat a fiatalok. Fotó: Komlós Média

Farkas Martin is díjat kapott, ő a Németh László Gimnázium, Általános Iskola 10./A osztályos tanulója. A sport és a tanulmányok terén egyaránt rendkívül tehetséges, szorgalmas diák. Gimnáziumi pályafutása során számos sportágban kamatoztatta tehetségét és jeles tanulmányi eredménnyel rendelkezik.

Tótkomlós ifjú tehetsége díjban részesült Matajsz Lara, aki a Jankó János Általános Iskola és Gimnázium 8. osztályos tanulója. Lara átlag feletti képességei kiemelkedő tanulmányi teljesítményében mutatkoznak meg. Fontos szerep jut életében a sportnak is. Nyolcadik éve jár zeneiskolába, évek óta tagja a tótkomlósi ifjúsági fúvószenekarnak.

Szépe Renáta is kiérdemelte az elismerést. Ő is a Jankó János Általános Iskola és Gimnázium 8. osztályos kitűnő tanulója. Átlag feletti speciális képességei elsősorban anyanyelvi területen és sporttevékenységében mutatkoznak meg. Kreativitása, rajzkészsége szintén kiemelkedő. Ráadásul Renáta nagyon jó közösségi ember, rendszeres résztvevője a kistérségi szavaló- és prózamondó versenyeknek. Szpisák Júlia Ruzsena is megkapta a Tótkomlós Ifjú Tehetsége díjat. Ő a Szlovák Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Óvoda 7. osztályos tanulója. Tanulmányi munkája kimagasló, szívesen tevékenykedik iskolájáért, nagyon sokoldalú egyéniség, vidám, mosolygós, kreatív, az osztályközösség mozgatórugója. A szlovák nyelvi versenyek állandó résztvevője. A Harmónia Gyermek Művészeti Csoport tagja. Rendszeresen részt vesz nemzetközi, országos rajzpályázatokon.

A rajz területén tehetséges gyerekeket is díjazták

A Tótkomlósi Művelődési Központ és Városi Könyvtár hirdette meg Az én városom című rajzpályázatot.

Eredmények I . korcsoport: 1. Nyiregyházki Bence, 2. Rusznák Virág, 3. Mucsi Lehel. Különdíj: Pásztor Csenge, Rokolya Miléna.

II. korcsoport: 1. Szemes Zselyke, 2. Sándor Lia, 3. Bartos Léna, különdíj: Skoda Emma és Hanyecz Zoltán.

III. korcsoport: 1. Hudák Csaba, 2. Lukács Zselyke, 3. Majoros Emília. Különdíj: Bartos Réka.