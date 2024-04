A Békés Vármegyei Főügyészségen ismertették, a férfit a Hajdúszoboszlói Járásbíróság a tavaly május 25-én jogerőre emelkedett ítéletével nagyobb kárt okozó csalás bűntette miatt 1 év 2 hónap börtönbüntetésre ítélte és 2 évre eltiltotta a közügyek gyakorlásától. A kiszabott büntetésből a terheltet tavaly június 5-én feltételes szabadságra bocsátották, a büntetés idén június 4-én telt volna le. A férfit a Szombathelyi Járásbíróság is elítélte korábban: tavaly június 27-én jogerőre emelkedett ítéletével nagyobb értékre elkövetett sikkasztás bűntette miatt 1 év 6 hónap börtönt kapott, melynek végrehajtását 2 év 6 hónap próbaidőre felfüggesztették. A terhelt az orosházi bűncselekményét a feltételes szabadság tartama és a felfüggesztés próbaideje alatt követte el.

A sértett férfi tavaly szeptember 14-én, a reggeli órákban a személygépkocsijával vásárolni indult az orosházi, Könd utcai piacra. A piacnál lévő egyik parkolóba figyelmetlenül állt be, érintőlegesen nekiment egy másik autónak, melyben anyagi kár keletkezett. A közelben tartózkodó terhelt észlelte a balesetet, és azonnal odament. Valótlanul azt állította, a kárt szenvedett gépkocsi az öccse tulajdona, nemrég vásárolták, nagyon sokba fog kerülni a javítása. A tévedésbe ejtett sértett felajánlotta, hogy kárrendezés kapcsán forduljanak a biztosítóhoz, ám a terhelt azt kérte, készpénzben térítse meg a kárt. A terhelt még ott a helyszínen közölte, hogy meglátása szerint 200 ezer forint fedezni fogja a javítást, mire mindketten beültek a sértett gépjárművébe és a lakásához hajtottak. Az úton a terhelt – hogy még nagyobb összeggel tudja megkárosítani a sértettet – azt színlelte, hogy egy autószerelővel beszél telefonon. Azt állította, hogy a szerelő szerint 200 ezer forint nem fogja fedezni a kárt, így végül 270 ezer forintos kártérítési összegben állapodtak meg. A megtévesztett sértett hazaérve kihozta az összeget a lakásából, s kárrendezés címén át is adta terheltnek.

A Békés Vármegyei Főügyészségen elmondták, a terhelt jogtalan haszonszerzésre törekedve ejtette tévedésbe a sértettet, 270 forintos kárt okozva, amit máig nem térített meg. A járási ügyészség a terhelt beismerése esetére mértékes indítványt is tartalmazó vádiratában arra tett indítványt, hogy a bíróság a férfit végrehajtandó börtönbüntetésre ítélje, és állapítsa meg, hogy nem bocsátható feltételes szabadságra. Indítványozta, hogy a bíróság tiltsa el a közügyek gyakorlásától, illetőleg a sértett által bejelentett polgári jogi igénynek adjon helyt, és kötelezze a terheltet az okozott kár megtérítésére. Ezen felül a járási ügyészség indítványt tett arra is, hogy a férfi korábbi végrehajtandó börtönbüntetéséhez kapcsolódó feltételes szabadságot a bíróság szüntesse meg, illetőleg a másik ügyben kiszabott 1 év 6 hónap tartamú felfüggesztett börtönbüntetés végrehajtását is rendelje el.