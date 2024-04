Nagy Sándor önkormányzati képviselő a Közösség a Fejlődésért Egyesület alelnökeként elmondta, hogy Herczeg Tamás immár akkor felvette, hogy érdemes lenne feléleszteni az egyébként az 50-es években indult mozgalmat, amikor a Csabagyöngye Kulturális Központ igazgatóhelyettese volt. Azt követően, hogy országgyűlési képviselő lett, megkereste az egyesületet ezzel a gondolattal.

Opauszki Zoltán, Herczeg Tamás és Nagy Sándor jelentette be, hogy ismét közzétették a felhívást Békéscsabán, lehet pályázni a Tiszta udvar, rendes ház címre. Fotó: Licska Balázs

Táblát és ajándékot is adnak

Ki is dolgozták a Tiszta udvar, rendes ház szabályrendszerét, így 2022-ben újraindították Békéscsabán a mozgalmat, amelyhez tavaly Kondoros és Szabadkígyós is csatlakozott. Ezúttal Békéscsabán tették közzé a felhívást. Tizenöt pályázó nyerheti el a címet, vagyis a Tiszta udvar, rendes ház feliratú táblát, illetve ajándékként vásárlási utalványt is kapnak, amellyel a kerthez szükséges dolgokat vehetnek. A jelentkezési lap letölthető Herczeg Tamás országgyűlési képviselő honlapjáról.

A szomszédok is büszkék

Herczeg Tamás országgyűlési képviselő, az ötletgazda emlékeztetett, hogy két éve indították újra a mozgalmat Békéscsabán. Tud olyan kezdeményezésekről, amelyek csupán pár esztendőt éltek meg, de vannak élő akciók fővárosi városrészekben, illetve például Debrecenben, Százhalombattán és Tapolcán.

Elmondta: ingatlantulajdonosok, -használók számára tették közzé a felhívást, de ajánlani is lehet portákat. A zsűri megnézi az előkertet, az udvart és a kertet. Az elmúlt években azt tapasztalták, hogy a pályázók mellett a szomszédok is büszkék arra, hogy szép, gondozott az adott ingatlan, ház.

Előbb a saját portán kell seperni

Hangsúlyozta: van összefüggés a között, hogy ki milyen környezetben él és mit gondol a világról. Szerinte a saját mikrokörnyezettel kell először foglalkozni ahhoz, hogy a makrokörnyezetet megmentsék. Az tud globális megoldásokat, aki a saját környezetében olyan módon él, amit a gondozottság, tisztaság, ápoltság, harmónia jellemez.

Békéscsaba jól élhető

Opauszki Zoltán önkormányzati képviselő, a város környezetvédelemért és turisztikáért felelős tanácsnoka, a zsűri elnöke elmondta: az önkormányzat jelentős erőfeszítéseket tesz azért, hogy Békéscsaba rendezettebb, gondozottabb, zöldebb és virágosabb legyen, ennek számos jele mutatkozik. A békéscsabaiak és a városba érkezők is azon a véleményen vannak, hogy Békéscsaba jól élhető. Ez azonban csak akkor működik, ha az önkormányzat és a helyiek, a családok együttműködnek.

El kell ismerni azokat, akik jó példát mutatnak

Ez hogyan valósulhat meg? – tette fel a kérdést, majd meg is válaszolta. Arra kell ösztönözni szerinte a helyieket, hogy tartsák rendben, tisztán a közvetlen környezetüket, a sok kicsiből alakul ki az összkép, a városkép. Azokat, akik tesznek a környezetükért, akikben megvan a szándék és az elkötelezettség, el kell ismerni. Hiszen ők jó példával járnak elöl, példát mutatnak azok számára, akiknél azért akad tennivaló.

Mindenhova ellátogatnak

A zsűri elnökeként hozzátette, hogy a bizottságban rajta kívül két vállalkozásvezető kapott helyet, Matyiné Ilyés Éva és dr. Janowszky János. Valamennyi pályázóhoz személyesen ellátogatnak, górcső alá veszik a kertet, a portát. Az összbenyomás alapján hoznak döntést. Olyanoknak ítélik majd oda a Tiszta udvar, rendes ház címet, akik valóban példaként állíthatók mások számára, akik tesznek azért, hogy a város szép, gondozott, jól élhető legyen.