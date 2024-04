Facebook-oldalán azt írta, hogy a kiadvány nem csupán térkép, hiszen bringás túraleírást, kerékpárszervizeket, kerékpárosbarát szolgáltatókat, kerékpárkölcsönzési lehetőségeket és látnivalókat is bemutat. A füzet elérhető az egyesület által működtetett Tourinform irodában, Békéscsabán, a Szent István téren. Itt lehet biciklit is kölcsönözni, és erre van lehetőség a Munkácsy Emlékházban is, amely a Wenckheim turista- és kerékpárút útvonalán fekszik.

Opauszki Zoltán. Forrás: Facebook