A Békéscsabai Jókai Színház Molière Tartuffe című művét tavasszal tíznél is több iskolába elviszik. Pénteken jártak Orosházán. A Táncsics gimnáziumba is A színház házhoz megy elnevezésű program révén jutottak el a vígjátékkal. A darabot kétszer 45 percben, modern feldolgozásban láthatták a fiatalok.

Orosházi középiskolásoknak játszottak a fiatal színészek. Fotó: Csete Ilona

A Tartuffe előadással az orosházi középiskola diákjainak is szerettek volna ízelítőt adni a színjátszás világából. A Táncsics gimnáziumban egyébként működik diákszínpad, ha nem is állandó jelleggel, de időszakosan szerveznek előadásokat. Megtudtuk, a Táncsics diákjaitól nem áll távol a színjátszás. A középiskolások nagyon motiválhatók, hiszen sok városi rendezvényen szerepelnek színvonalas előadásaikkal. Minden évben a Szerelmes karnevál eseményhez kapcsolódóan is színpadra állítanak, eljátszanak egy darabot.