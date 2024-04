Gépészek, asztalosok, kozmetikusok, fodrászok, vendéglátósok, a rendészeti ismeretek iránt érdeklődő fiatalok és tanulók adtak útmutatást kortársaiknak, a pályaválasztás előtt állóknak csütörtök délelőtt a szakmák utcájában. Pörneki Attila igazgató érdeklődésünkre elmondta, az Orosháza hét kapcsán is aktuális ez a rendezvény, hiszen iskolájuk is nagy múlttal rendelkezik, gazdagítja Orosháza oktatási intézményeinek a sorát.

Utcára vitték a sokszínű képzési palettájukat. Fotó: Csete Ilona

– Hagyományos a szakmák napja programunk. Ilyenkor elhozzuk és bemutatjuk a képzési sokszínűségünket, ami nagyon vonzó a nyolcadikos diákok és a felnőttek számára is. A gépészeten, a rendészeten, a festő, kőműves szakmákon át mindent megmutatunk. Az a célunk, hogy a városban működő cégeknek olyan szakembereket képezzünk, akik korszerű tudással lépnek be a munka világába. Itt vannak a duális partnereink is, a Linamar például. Örülünk, hogy két tanulónk éppen most versenyez a Szakma Sztárja Fesztiválon. Büszkék vagyunk rájuk – nyilatkozta az igazgató.

Miközben a fiatalokkal nézelődtünk, láttuk, mekkora az érdeklődés minden helyszínen. A fodrászok megállás nélkül készítették a frizurákat, az asztalosok is dolgoztak. A rendészek a fegyverismeret mellett a bilincs használatáról is meséltek és be is mutatták a "lebilincselő" pillanatokat a hozzájuk érkezőknek.