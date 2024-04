Hogy mi az élet értelme? Igazából nincs rá válasz – mondta Stahl Judit, majd viccelődött, hogy a Galaxis útikalauz stopposoknak című műben a számítógép szerint 42. Fontosabb felvetésnek ítéli, hogy hogyan lehet jól élni, szerinte ezt kell megtalálni. Lényeges, hogy nem másoknak megfelelve kell élni, ami azért jelent kihívást, hiszen mindenkit úgy nevelnek gyermekkora óta, hogy legyen jó, jó tanuló. Fontos szerinte az is, hogy ne legyen olyan nap, amely nevetés nélkül telik el. Arról is beszélt, hogy ha az ember az elején nem álmodik nagyot, akkor később egyre kisebbekkel is beéri.

Stahl Judit műsorvezető és üzletasszony volt dr. Pálfi-Rigó Krisztina vendége. /Fotó: Licska Balázs/

Molekuláris biológusnak készült

Stahl Judit elmondta, hogy molekuláris biológus szeretett volna lenni – érdekesség, hogy a rendezvény háziasszonya, dr. Pálfi-Rigó Krisztina többek között az is –, és hogy a fővárosban az Apáczai gimnáziumba járt, magas szinten tanulta a biológiát és a kémiát, és ezt az időszakot rendkívül keménynek élte meg. Mivel tudta, hogy ha művészeti vonalon tanul tovább, akkor kap szabadnapokat is, ezért a Színház- és Filmművészeti Főiskolára jelentkezett, fel is vették szerkesztői, rendezői szakra.

Cukrász végzettséget is szerzett

Mivel a szak csak egy évvel később indult, beiratkozott a szakmunkásképzőbe, így szerzett cukrász végzettséget is. Miután lediplomázott, gyakornok volt a Magyar Televíziónál, aztán, bár egyre feljebb lépett a ranglétrán, úgy gondolta, hogy lemond a tévézésről, és ingatlanügynökként is kipróbálta magát. Majd visszatért a tévéhez, szinte mindent újrakezdve, és volt, hogy egy alkalommal képernyőre is tették. Aztán egyszer csak megcsörrent a telefon, és behívták castingra az akkor induló Tv2-höz – így került a Tényekbe és a Jó estét, Magyarország! című műsorba.

Azt mondták, nagy sztár lesz

Mint mondta, ekkor azt mondták, hogy nagy sztár lesz, amire szinte csak legyintett. Aztán meglátta magát egy óriásplakáton. Úgy fogalmazott, hogy „ha te elhiszed magadról, hogy sztár vagy, akkor hülye vagy”, és hangsúlyozta, hogy nem szállt el, ami a neveltetésének köszönhető. Öt évig csinálta mindezt, szerinte egyébként nem olyan izgalmas a munka, mint amilyennek tűnik. Aztán kérte, hogy hagy vághasson bele egy főzőműsorba. Három évig otthon forgattak, volt, hogy a kislányával is sütött, főzött közösen a műsorban.

Nem hiányzik neki a tévézés

Stahl Judit hozzátette, hogy nem hiányzik számára sem a főzőműsor, sem a képernyő, és hogy szakácskönyvet sem fog kiadni, ugyanakkor nem unatkozik, mindig talál magának elfoglaltságot. Kiemelte, hogy azt szereti csinálni, ami érdekli, ugyanakkor nem csinál mindent tudatosan. Mint mondta, megtanulta, hogy mennyire fontos a délutáni pihenés és a mozgás. Egy speciális módszert követve, ahol hetente változtatnak a gyakorlatokon, heti hat alkalommal tornázik egy-egy órát, ami csak soknak tűnik, de szerinte nem az, hiszen ez az idő mindössze 3 százalékát teszi ki.

Azt tanácsolta a nőknek: legyünk elég jók

Beszélt férjéről, akivel tinédzser koruk óta, azaz csaknem negyven éve vannak együtt, és akinek azt ígérte, hogy nem lesz mellette unalmas az élete, szerinte ezt be is tartotta. Beszélt lányáról is, akire rendkívül büszke, több példát is felhozott, hogy miért. Az est háziasszonya, dr. Pálfi-Rigó Krisztina felvetésére, hogy mit tanácsolna a nőknek, azt felelte Stahl Judit: egy nőnek három karaktere van. Nő, anya és dolgozó ember, azaz jó csajnak, jó anyának és jó munkaerőnek kell lennie. Azzal a tanáccsal zárta, hogy „legyünk elég jók”.