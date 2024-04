Szombaton immáron 5. alkalommal csatlakoztunk a TeSzedd önkéntesen a tiszta Magyarországért programhoz és szerveztünk önkéntes szemétszedési akciót – adta hírül Facebook-oldalán Szelezsán György polgármester. Ismertette: minden alkalommal szervezőként és önkéntesként is igyekezett mindent megtenni a sikeres lebonyolításért és a jó hangulatért. Örömmel tölti el, hogy idén is rengetegen csatlakoztak hozzájuk, hiszen több mint 100 fővel, 9 csoportot alakítva járták be a várost, mutattak példát és hívták fel a figyelmet a természetvédelem és a tisztább környezetünk fontosságára. Hálás mindenkinek, aki részt vett a programon, vagy aki segítette annak megvalósulását, mert ez egy remek közösségépítő délelőtt volt.

Komoly érdeklődés övezte az eleki Te Szedd akciót. Fotó: Szelezsán György Facebook-oldala