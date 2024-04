Felföldi Sándor, az Összefogás a Sérült Gyermekekért Közhasznú Egyesület elnöke elmondta, a tizenötödik alkalommal életre hívott jótékonysági eseményre 450 kerékpáros és 210 futó nevezett. A kerékpáros kihívásra nevezők száma új rekordot jelentett a rendezvény történetében.

A sérült gyermekekért futottak és kerékpároztak Gyula patinás részein. Fotó: Kiss Zoltán

A sérült gyermekekért szervezik meg a programot

Felföldi Sándor kiemelte, a bevételből ezúttal is nemes célokat támogatnak, egy helyi fiatalembernek úgynevezett handbike-ot, kézzel hajtható kerékpárt vásároltak, amiben gyulai vállalkozások is segítették őket. Emellett a forrásoknak köszönhetően egy speciális széket adnak majd át a helyi gyógypedagógiai intézménynek, a Pánczél Imre Egymi-nek, ami nagyban segíti az intézményt. A futók 7 és 21 kilométeres, illetve háromszor 7 kilométeres váltóban állhattak rajthoz.

A Centrum Patika Családi Kerékpáros Teljesítménytúra során Gyuláról a határon túl található Zerindre, majd onnan visszakerékpároztak a résztvevők. Valamennyi táv rajtja a Gyulai Vártól indult, és oda is ért vissza. A programra Győrtől Budapesten át Miskolcig hazánk számos tájáról, ahogy a határon túlról, például Kolozsvárról és Marosvásárhelyről is érkeztek sportemberek. A szokásoknak megfelelően ismét megtartották a Prohászka Zsolt Emlékfutást, amelyen négy korosztályban álltak rajthoz a gyerekek. Felföldi Sándor kiemelte, hogy sokan így a gyulai Airbus és a Rapidspeed is támogatta a rendezvényt.

A szervezők és a résztvevők is bizonyítottak már

A verseny fővédnöke, dr. Görgényi Ernő, Gyula polgármestere volt. Mint elmondta, nemes ügyről van szó, amelynek szervezői és résztvevői egyaránt bizonyítottak már.

– Hosszú évek óta rendezik meg a programot, amelyet mind a helyi, mind a más településről érkező futók nagyon szeretnek – emelte ki. A polgármester ebben az évben kivételesen nem tudott elindulni a megmérettetésen, mert több helyen volt hivatalos programja a hétvége első napján, de elmondta, jövőre mindenképpen szeretne ismét rajthoz állni. Kiemelte, hogy szombaton az időjárás is kiváló keretet adott a sportoláshoz.

Sokat számít a jótékonyság

A 7 kilométeres távon a gyomaendrődi Koska László ért elsőként célba. A kiváló, 29 éves sportember elárulta, annak idején ismerősök ajánlották számukra a versenyt.

– Amatőr versenyző vagyok, versenyszerűen futok és a társaimmal keressük a környékbeli megmérettetéseket, a lehetőséget – tette hozzá. – A gyulai versenyt sokan dicsérték, tavaly már részt vettünk a kihíváson, és teljesen elégedettek voltunk a szervezéssel, a felkészültséggel, a pályabiztosítással. Bár máshonnan is kaptunk ajánlást, de megszerettük a gyulai versenyt, és úgy döntöttünk, hogy újra itt leszünk. Maga a program, a város is közel áll hozzánk, és a Gyulai Várfürdőt is nagyon szeretjük.

Koska László kifejtette, mindenképpen próbálják előnyben részesíteni a jótékonysági versenyeket, az említettek mellett ezért is áll közel hozzájuk a gyulai esemény is.

– Ilyenkor nem elsősorban a győzelem, hanem a részvétel is számít, hiszen így tudunk segíteni – hangsúlyozta. Koska László kérdésünkre elárulta, hogy a reggel nem érezte magát a toppon, kicsit bal lábbal kelt, de amikor felvette a futócipőt, minden megváltozott. A sportember a Körösparti Futóklub színeiben állt rajthoz. A klub egy baráti csapat, amelyet azzal a céllal hoztak létre, hogy a környező településekről embereket toborozzanak és rávegyék őket a sportolásra.