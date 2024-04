A BÉT Részvényfutam segítségével a középiskolások mellett a 7-8. osztályos diákok, valamint tanáraik és szüleik is összemérhették tőzsdei ismereteiket, kipróbálhatták befektetési érzéküket. A játék célja a tőzsde működésével, a befektetési lehetőségekkel és a tudatos megtakarítás alapú öngondoskodással kapcsolatos ismeretterjesztés volt.

A játékosok március 4. és 28. között 18 kereskedési napon keresztül tőzsdézhettek, kétmillió forint értékű virtuális tőkével gazdálkodva. A kereskedést a BÉT-en jegyzett, Prémium kategóriájú részvényekkel bonyolíthatták le. Az idei versenyen az indulók száma elérte a tavalyi rekordév szintjét: közel 2 400 tőzsdecápa regisztrált, akik a tavalyinál közel 25 százalékkal több, összesen 40 234 kötést bonyolítottak a négy kereskedési hét során.

A versenyzők minden nap három kérdésből álló kvízt is kitölthettek, amelyekért plusz pontokat kaphattak. Ha minden kvízt helyesen töltött ki egy játékos, akkor induló tőkéjét akár 9 százalékkal is megnövelhette. A kvízekkel megszerzett tudást azonban helyes tőzsdei döntésekkel is bizonyítani kellett ahhoz, hogy dobogós helyezést érhessen el a versenyző.

A tanulók versenyét a Pápai SZC Acsády Ignác Technikum és Szakképző Iskola versenyzője nyerte 28,77 százalékos hozamával, a második helyen az Érdi SZC Százhalombattai Széchenyi István Technikum és Gimnázium tanulója végzett 20,05 százalékos hozamot elérve, míg az összesítésben a harmadik helyet a kőszegi Jurisich Miklós Gimnázium és Kollégium diákja szerezte meg 19,56 százalék hozamot realizálva.

A négy legaktívabb Pénziránytű Iskolahálózathoz tartozó oktatási intézmény – a Békéscsabai SZC Széchenyi István Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Technikum és Kollégium, az Érdi SZC Kossuth Zsuzsanna Szakképző Iskola és Kollégium, a Jurisich Miklós Gimnázium és Kollégium, valamint a Miskolci SZC Berzeviczy Gergely Technikum – mindegyike egy-egy 150 ezer forint értékű vásárlási utalványt nyert a Pénziránytű Alapítványtól.

A vármegyei intézmények idén különösen aktívak voltak a pénzügyi tudatosságot célzó országos programokon: Békés vármegye 48 tanintézményéből összesen több mint 7400 diák csatlakozott az idei országos PÉNZ7 rendezvénysorozathoz, a vármegye iskoláiban közel 900 tanórát tartottak a témahét keretén belül – ismertették.