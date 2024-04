– Arra gondoltam, hogy a kettőt össze lehetne kötni. Sportolni, játszani, beszélgetni és virrasztva várni az Úr feltámadását, majd közösen megünnepelni a hajnali istentiszteleten.

Négy kollégám sietett a segítségemre, így tavaly valósult meg először az esemény 25 diákkal. Örömmel tölt el, hogy az idén már 50 gyermek jelentkezett, és végül negyvenöten részt is vettek a 6-12. évfolyamosok közül. Munkatársaimmal (Kovácsné Misurda Ilona, Berta Tünde, Ördög Endre, Fazekas András) és a fiatalokkal este hattól reggel hatig együtt voltunk. Az óránkénti elcsendesedést Ördög Endre, iskolánk igazgató lelkésze biztosította, Isten igéjével, áhítattal és énekléssel – avatott be a részletekbe a főszervező. Több tevékenység közül választhattak a diákok (foci, kosárlabdázás, konditerem, asztaliteniszezés, kézműveskedés, társasozás, puzzle, filmezés, beszélgetés). Közösen vacsoráztak - az evangélikus egyház jóvoltából pizza party volt és a gyermekek hoztak sok-sok otthon készített finomságot is.

– Több kolléga is meglátogatott bennünket. Tóth Sándor tanító például gitárjátékával kísérve közös éneklésre hívta a diákokat. Éjfélkor a sportpályán tartottuk az utolsó elcsendesedést, telefonokkal világítva, énekelve hirdettük, hogy Krisztus feltámadt. A program méltó lezárása a vasárnap reggel 5 órás istentisztelet volt az evangélikus templomban, ahova hívtuk és vártuk a szülőket is, akik közül jó néhányan el is fogadták a meghívást és együtt ünnepeltünk. A tanárok és több gyermek is jelentkezett felolvasásra, így szolgálni is tudtunk az istentiszteleten Felegyi-Németh Mihály lelkész vezetésével. Reggel 6 órakor pedig a gyülekezet aktív tagjai szeretetvendégségre, közös reggelire hívtak minket.