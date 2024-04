A nemzeti park récefiókákról szóló beszámolójából kiderült: idén is több helyen kotlanak a tó környezetében tőkés récék és nyári ludak is. A fészkelés megkönnyítésére, a tó környezetében, a rejtőzködést segítő nádkúpokat, a kisebb testű, odúban költő réce fajok részére pedig mesterséges fészekodúkat alakítottak ki az állatpark munkatársai. A tőkés récék pedig akár 20-25 tojást is raknak.

A récefiókák még pehelytollazatukban követik szüleiket a Körösvölgyi Állatpark taván. Fotó: Urbancsok Éva

A vízben már könnyedén követik szüleiket a récefiókák

Elárulták, hogy az első réce párok már büszkén vezetik aprócska fiókáikat, akik már a kikelést követően fészekhagyók és önálló táplálkozásra képesek. Bár a szárazföldön még esetlenül totyognak, a vízben már könnyedén követik szüleiket, akik vehemensen védelmezik őket minden veszélytől.

A kiskacsák alapszíne zöldessárga, hátuk, fejük teteje fekete, anyjukhoz hasonlóan szemcsíkot viselnek, csőrük és lábuk lilásfekete. Ez a színezet remekül elrejti őket a parti iszapos talajon, nádasban, vízinövények kusza, árnyékos sűrűjében. Pehelytollazatukat körülbelül két hétig tartják meg, majd fokozatosan kinő felnőttkori tollruhájuk.