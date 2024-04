Nagy örömömre szolgál, hogy nagyon sokan eljöttek hozzánk, még a szomszédos Nagyszénásról is besegítettek nekünk és a két település közötti útszakaszt is végig tudtuk járni – számolt be a közösségi oldalán dr. Szilágyi Tibor, Gádoros polgármestere.

Az még nagyobb öröm, hogy a szemét mennyisége évről évre kevesebb. Sajnos kicsit megáztunk, de kárpótolt bennünket a nagyon finom ebéd, amit már szintén évek óta, a nyugdíjas klub főz meg nekünk, köszönjük szépen a munkájukat!

– Hálával tartozunk azoknak az embereknek, akik nap mint nap odafigyelnek arra, hogy nem dobálják el a szemetet, esetleg fel is szedik azt mások után, mert bántja a szemüket, ezzel is tisztán tartva kis falunkat. Vigyázzunk a közvetlen környezetünkre, és próbáljuk meg környezettudatosabbá formálni egymást.