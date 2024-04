Mondták nekik, hogy hajrá, csajok!

Nagyon örültek a címnek, a szavazás időszakában is kapták a visszajelzéseket, hogy hajrá, csajok – mondta Molnár Zoltánné és Kurai Nikolett, a Gyulai Amazonok NB II-es futsalcsapatának vezetőedzője és játékosa. Az egylet az előző szezonban megnyerte a másodosztály küzdelmeit, és most is kiválóan szerepel, dobogós helyen zárhat az idény végén. Molnár Zoltánné hangsúlyozta, hogy a Gyulai Amazonok komoly hírnevet szerzett magának az országban, tisztában vannak vele az ellenfelek, hogy a gárda – legyen szó bármely korosztályról – milyen erőt képvisel.

A munkának van eredménye

A cím egy jó visszajelzés azzal kapcsolatban, hogy a munkának van eredménye – értékelt a Békési FKC vezetőedzője, Padla József; ügyvezetője, Nagy Richárd; valamint csapatkapitánya, Horváth László. Kiemelték: köszönik a szurkolók biztatását és azok szavazatát, akik voksoltak a csapatra. Az előző szezonban az ötödik helyen végeztek az NB I/B-ben a békési kézilabdások, most is hasonló eredményben bíznak, ami előrelépésnek is felfogható lenne, hiszen a mezőny erősödött a korábbiakhoz képest. Úgy vélik, családias légkör uralkodik a klubnál.