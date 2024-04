A gamereknek és családoknak szóló, minden korosztályt megmozgató, egész napos kikapcsolódásra is lehetőséget adó Országos Gaming Expo (OGEX) immár harmadik alkalommal érkezett Békéscsabára a kormánynak köszönhetően – ismertette Csanda Gergely főszervező. A rendezvényen minden megjelent, ami gaming, ami ezt a világot, a geek kultúrát érdekelheti.

Hozzátette: idén futball-lázban ég az ország – a magyar labdarúgó-válogatott ott lesz az Európa-bajnokságon –, ennek mentén hoztak focis aktivitásokat, mint ketrecfocit és dartsfocit, illetve az e-sportra is gondolva az FC 24 vármegyei döntőjét is itt és most rendezték meg, közönség előtt.

Emellett tartottak beszélgetéseket fiatalokat és szülőket egyaránt érdeklő témákban, például az internetes zaklatásról. A képregényzónában pedig ismert hazai képregényesek mellé be lehetett ülni képregényeket rajzolni, újdonságokat lapozgatni és olvasni.

Persze voltak számítógépes, Xbox- és Playstation-játékok, be lehetett pattanni autószimulátorba, fel lehetett venni a VR szemüveget, becsöppenve a virtuális valóságba. A retró jegyében akár 40-50 éves gépeket is ki lehetett próbálni a gaming őskorából, de társasjátékokat is hoztak.

Emellett Star Wars-kiállításnak ugyancsak teret adott a rendezvénycsarnok, amelyben Star Wars-karakterek és különböző cosplayerek mászkáltak, fotózkodtak az érdeklődőkkel.

Csanda Gergely szerint pont az a lényege, az üzenete az Országos Gaming Expónak, hogy kimozdítsák a fiatalokat a gép mellől; hogy részt vegyenek fizikai aktivitásokban; hogy megmutassák, van az internetes, az e-világon kívül is olyan, amit ki lehet és kell próbálni; hogy jelezzék, fontosak a közösségek. A főszervező hozzátette, hogy az OGEX rendezvénysorozatot azért viszik el a vármegyeszékhelyekre, hogy ne csak a fővárosban legyenek ilyen programok.