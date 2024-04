A kémiai csak egy módszer, amit alkalmazni lehet a sok más egyéb mellett, a növényvédelem nem egyenlő a vegyszerezéssel – mondta Farkas Gábor. Megjegyezte, hogy a vegyszerezéssel sok kárt is lehet okozni, egyébként pedig egyre kevesebb vegyszer áll rendelkezésre.

Farkas Gábor növényvédelmi szakmérnök tartott előadást a Lencsési Közösségi Házban a kertbarát kör foglalkozásán. Fotó: Licska Balázs

Mechanikai és biológiai módszerek

Beszélt a mechanikai módszerekről, mint a tömegcsapdázásról vagy arról, hogy a károsított növényrészeket el lehet távolítani. Vannak biológiai módszerek, amikor a természeti folyamatokat ki lehet használni, fel lehet lépni vírusokkal, baktériumokkal, gombákkal, hasznos fonalférgekkel, ízeltlábúakkal is a kártevők ellen.

A csalán mindenre jó

A növényvédelmi szakmérnök hozzátette, hogy vannak úgynevezett egyszerű anyagok, amelyek szintén bevethetők a kártevők ellen, a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, a Nébih oldalán fent is van, hogy ezeket hogyan kell elkészíteni és alkalmazni. Viccesen megjegyezte, hogy a csalán mindenre jó, a konyhasónál vigyázni kell, mert el lehet vele rontani a talajt, de használható bizonyos esetekben a sör vagy a hagymaolaj is.

A szakember szerint nemcsak a szereket, hanem a módszereket is érdemes váltogatni a rezisztencia kialakulása ellen, azaz, hogy ne legyenek olyan egyedek, amelyek ellenállók az ellenük való védekezéssel szemben.

A levéltetvek ellen mehet az olajos lemosó permetezés

Szólt a főbb kártevőkről is. A cserebogarak közül a májusi komoly bajt tud okozni, szerencsére a környékben nem igazán jellemző. A drótféreg – ami tulajdonképpen egy rovarlárva – viszont gondot jelent itt is. A bagolylepkék közül megemlítette a vetésit és a gyapottokot. A levéltetvek ellen a védekezés alapja – fás szárú növények esetében – az olajos lemosó permetezés, de ezzel is csak gyéríteni lehet, eltávolítani nem, és természetes ellenség hiányában hamar felszaporodnak.

Megemlítette a pajzstetveket, a takácsatkákat – ellenük mehet kénes lemosó permetezés –, a fonálférgeket – ahol csak a tüneteket lehet látni –, a lótücsköket, amelyek itt lóbogárként és lótetűként ismertek, ezek ellen szóba jöhet a magaságyás vagy a talaj nélküli termesztés. Szólt a cseresznyelégyről és a dióburok-fúrólégyről.

Ezért pusztulnak a nyugati tuják

Többek között a boróka-tarkadíszbogár és a boróka-tükrösmoly a felelős a tuják pusztulásáért, ilyenkor a károsodott részeket el kell távolítani, aztán mehet havonta, főleg májusban a rovar- és gombaölőszeres kezelés. A szakember elmondta: a nyugati tuják kevés gyantával rendelkeznek, ezért szaporodnak el ezeken a növényeken főleg a száraz időszakban, légköri aszály idején vagy azt követően a kártevők. Érdemes a tujákat kiváltani, helyettük ciprusokkal próbálkozni.