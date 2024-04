Dudaszeg József elmondta, a Nemzetközi Tűzoltó Csillagtúra fesztiválhangulattal várja majd az érdeklődőket. Látványos ügyességi versenyek, tűzoltó-szakmai előadások és bemutatók mellett szabadidős, kulturális, sport és gasztronómiai események, muzeális értékű „oldtimer” tűzoltójárművek bemutató körútja egyaránt kiemelkedik a kínálatból, illetve ünnepi felvonulást is tartanak a város legszebb terein és utcáin. A Nemzetközi Csillagtúra Szervezőbizottság idei küldöttgyűlését és elnökségi ülését az Almásy-kastélyban tartják. A több mint ezer ember befogadására alkalmas fesztiválsátorban baráti találkozásokra, beszélgetésekre is lehetőség nyílik.

Komoróczki Aliz, dr. Görgényi Ernő és Dudaszeg József bíznak benne, hogy a Nemzetközi Tűzoltó Csillagtúra jelentős számú érdeklődőt vonz

Fotó: Bencsik Ádám

Nagy hagyománnyal rendelkezik a Nemzetközi Tűzoltó Csillagtúra

A Nemzetközi Tűzoltó Csillagtúrák nagy hagyományra tekintenek vissza, az eddigi helyszínek között osztrák, német, svájci, szlovén, olasz, dán, és lengyel települések mellett Gyula már két alkalommal szerepelt, idén pedig harmadik alkalommal adnak otthont a rendezvénynek. Dudaszeg József kiemelte, a XXIV. Nemzetközi Tűzoltó Csillagtúra magyar szervezője az Önkéntes Tűzoltózenekarok Fennmaradásáért Alapítvány és a Kék Lámpa Egyesület.

Újabb fejlesztések Gyulán

Dr. Görgényi Ernő, Gyula polgármestere elmondta, immáron harmadik alkalommal rendezik meg Gyulán a Nemzetközi Tűzoltó Csillagtúrát: – Mindez nagy elismerés a város számára – hangsúlyozta. Mint kiemelte, idén is több olyan fejlesztést fejeznek, illetve fejeztek be, amelyek tovább erősítik a város turisztikai vonzerejét.

– Stratégiai célkitűzésünk, hogy a város négy évszakos jellegét erősítsük a turizmus tekintetében, vagyis olyan attrakciókkal várjuk a vendégeket, amelyek évszaktól, időjárástól függetlenül kínálnak élményeket az idelátogatóknak – fogalmazott. – A következő hónapban befejeződik a Gyula város komplex turisztikai fejlesztése című program. A projekt három elemből, a Százéves cukrászda komplex felújításából, a Ladics-ház felújításából, illetve egy aktív turisztikai szempontból is fontos kerékpárút kialakításából áll.

Nemzeti forrásból, a kormány támogatásával a Gyulai Várfürdőben is több fejlesztés készült és készül el. Elsőként 2022 augusztusában adták át a hazai összehasonlításban is különleges, egyedi elemeket tartalmazó Vízi gyermekparadicsomot. A következő projektelemek most vannak folyamatban, zajlik a főépület átalakítása és bővítése mintegy 1000 négyzetméterrel. Ennek részeként Beauty Masszázs Szalont hoztak létre, a gyógyászat masszázsrészlegét ugyancsak kialakították. Dolgozói öltözőket létesítettek, emellett 372 szekrénnyel és új mosdóblokkal bővített új öltözőrészt készítettek el, és adnak át a vendégek számára. Ugyanebben a pályázatban a műemléki Lovarda fedett termálfürdő felújítása is szerepel, ami modernebb és szebb körülményeket biztosít a látogatóknak. A polgármester felhívta a figyelmet arra, hogy a csillagtúra alatt jelen lesz Gyulán a Kossuth Rádió Országjáró című műsora, amely folyamatosan közvetít az eseményekről.

Jól sikerült az első negyedév

Komoróczki Aliz elmondta, szakembereikkel segítik a szervezőket abban, hogy német nyelvű kiadványokat készítenek a fesztiválra érkező vendégek számára, illetve egyéb más promóciós és információs anyagokkal is segítik a rendezőket, az érkezőket. A tájékoztatásban, programok kiajánlásában ugyancsak részt vesznek. Az ügyvezető fontosnak nevezte, hogy folyamatosan egyedi programkínálat jelenjen meg a városban. Kiemelte, hogy a városba nagyon sok visszatérő vendég érkezik.

Komoróczki Aliz kifejtette, az idei első negyedévben Gyula összes szálláshelyén 39 ezer 434 vendég szállt meg, 1 százalékkal több mint tavaly ugyanebben az időszakban. A vendégek 90 ezer 226 éjszakát töltöttek el a szálláshelyeken, 6 százalékkal többet, mint a tavalyi év első negyedévében.

A csillagtúrára eddig Szlovéniából, Svédországból, Ausztriából, Németországból, Dániából és Lengyelországból jelezték tűzoltók és családtagjaik a részvételüket.