Toldi Balázs polgármester elmondta, hogy 25 évre nyúlik vissza a rendezvénysorozat történelme. Az idei sajt- és túrófesztivált május 2-5. között rendezik meg, immár hagyományosan a Szabadság téren. A rendezvény első napján színvonalas szakmai programokkal várják a sajtos szakma képviselőit és a sajtkedvelő nagyközönséget. Ezt követően három napon keresztül választékos programkínálattal készülnek a látogatóknak. A közönség szórakoztatásáról neves zenekarok, előadóművészek, tánccsoportok gondoskodnak. Az évforduló miatt próbáltak olyan fellépőket is meghívni, akik már többször jelen voltak a város életében és emelték a fesztivál színvonalát. A fellépők között pénteken elsőként lép a színpadra az Edda Művek, a szombati napon a Republic, és a fiatalok nagy kedvence Dzsúdló is többek között.

Szonda István, Toldi Balázs a rendezvény kabalafigurájával és Kovács Gyöngyi

Fotó: Beol.hu

Színvonalas szakmai programokkal várják az érdeklődőket

Dr. Kovács Gyöngyi, a sajtszakmai program főszervezője ismertette, hogy az első nap kizárólag a sajtszakmáról fog szólni. Egy konferenciát is tartanak, ahol 25 meghívott előadó lesz jelen a szakma képviselői közül, beleértve a sajtmestereket, egyetemi oktatókat és gyakorlati szakembereket. Sándor Tamás mesterszakács pedig egy sajtgasztronómiai bemutatóval várja majd az érdeklődőket. A rendezvény többi napján is folytatódik majd a szakmai rendezvénysorozat sajtversenyekkel, és bemutatókkal, mely már hagyománnyá vált a fesztiválon. A kézműves sajtkészítők bemutathatják a tudásuk legjavát a szakmai zsűrinek.

Dr. Szonda István, a Kállai Ferenc Művelődési Központ igazgatója elmondta, hogy szerkezeti felépítésében a fesztivál hasonlóan fog kinézni a korábbi évekhez, a járási hivatal udvarában lesznek majd megtalálhatóak a sajtárusok és a sajtos bemutatkozók faházaik, a Kner téren különféle kézműves portékákkal találkozhatnak majd a látogatók. A sportcsarnok előtti utcán, vendéglátósok fogják várni különleges ételekkel és italokkal a fesztivál résztvevőit. A Hősök útján pedig vidámparkkal is készülnek. A jubileumi rendezvényt különleges programokkal egészítik ki, hiszen a sajtos-túrós kirakodó vásár mellett többek között elkészítenek 2024 darab túrógombócot, és lesz látvány-palacsintasütés is. A fiatalabb korosztálynak kedvezve az Erzsébet ligetben kölyökszigetet alakítanak ki, ahol különböző programokkal készülnek a családosok számára is.