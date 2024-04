Bátonyi Gábor több mint két évtizedig mozgatórugója, meghatározó alakja volt a Békés vármegyei kutyás társadalomnak, illetve a Békéscsabai Ifjúsági és Sportkutyás Egyesületnek. 2016-tól halálig pedig elnökként vezette, felvirágoztatta a soraiban mintegy 50 tagot számláló szervezetet. Elhivatott, lelkiismeretes, önzetlen, áldozatos munkájának köszönhetően 2016-tól Békéscsaba rendre európai színvonalú nemzetközi kutyakiállítások (CACIB) házigazdája lehetett. Távozásával fájdalmas űrt hagyott nemcsak szerettei, de a kutyás társadalom tagjai szívében is. Bátonyi Gábor hitte és vallotta Roger Andrew Caras amerikai természettudós és állatvédő aktivista örökbecsű szavait, miszerint: „A kutyák nem a teljes életünk, de ők teszik teljessé az életünket.” A Békéscsabai Ifjúsági és Sportkutyás Egyesület éppen ezért az idei, Békéscsabai Nemzetközi Kutyakiállítással Bátonyi Gábor emléke előtt tiszteleg – tudatta Fehér Bettina, a Békéscsabai Ifjúsági és Sportkutyás Egyesület elnöke.

A Békéscsabai Nemzetközi Kutyakiállítás számos érdekességet tartogat idén is. Archív-fotó: MW

13 országból érkeznek a nemzetközi kutyakiállításra

Fehér Bettina elmondta, a Magyar Ebtenyésztők Országos Egyesületeinek Szövetségével (MEOESZ) közösen április 5- 7. között a CsabaParkban megrendezendő rangos seregszemlére 13 országból, 100 körüli fajta 1500 törzskönyves, négylábú képviselőjét várják a szervezők. Többek között Csehországból, az Amerikai Egyesült Államokból, Kanadából, Oroszországból, Szlovákiából, Romániából, Olaszországból, Lengyelországból, Ausztriából, Szerbiából, Ukrajnából, Németországból, Litvániából érkeznek kutyák és gazdáik a békési vármegyeszékhelyre.

A bírói gárda is nemzetközi, hiszen a hazai küllembírók mellett szerbiai, szlovéniai, romániai, osztrák, de még San Marinó-i szakember is mustrálja majd a négylábú kedvenceket Békéscsabán. Vasárnap a Körös Mentőcsoport. illetve az orosházi Földön-Égen Mentőcsoport is bemutatkozik, a kiállítás mindhárom napon 10 órától nyitja meg kapuit a látogatók előtt.

Jótékonysági elem is színesíti a programot

A korábbi esztendők hagyományait követve, vasárnap egy jótékonysági, jószolgálati elemmel színesítik a programot a szervezők. A „Hobbikutya szépségverseny a gyermekekért” elnevezésű rendezvény nevezési díjaiból befolyó összeggel idén a Békés Vármegyei Központi Kórház Dr. Réthy Pál Tagkórháza Gyermekosztályát támogatják. Erre a programra törzskönyv nélküli fajtatiszta, valamint keverék kutyákkal egyaránt lehet nevezni.