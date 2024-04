Mariann a bemutató végén elárulta, könnyeivel küszködött, látva a kollekció sikeres fogadtatását.

– Amikor a Táncsicsba egykoron anyukám kíséretével beléptem, akkor éreztem azt: jó helyen vagyok. Éppen ezt érzem most is. Remélem, napjaink diákjai is. Szeretném, ha a fiatalok ízlését együtt formálhatnánk. Bízom abban, ez a bemutató is hozzásegít ehhez, hiszen a ruhák közvetítik a női szépséget, lágyságot, törékenységet. A férfiak viselete tartást ad, figyelemfelkeltő megjelenést. Mi a saját eszközeinkkel itt és most ezt szerettük volna közvetíteni. Reméljük, sikerült.