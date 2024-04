– Minden reggel és délután intenzíven jelentkezik ez a probléma, amely megoldásra vár – hangsúlyozta Alföldi Károly. A tapasztalata szerint reggelente egybefüggő kocsisor alakul ki a központ felé, délután pedig a Bánát utcában az autómosóig ér a sor, annyian állnak a Corvin és Bánát utcák kereszteződésében lévő jelzőlámpánál.

Alföldi Károly szerint problémás a közlekedés a Lidl üzleténél, ahol négyszer kell elsőbbséget adni. Több megoldási lehetőséget is javasolt. Fotó: Licska Balázs

Akár négyszer is elsőbbséget kell adniuk

Elmondta, hogy leginkább a Corvin és Ábrahámffy utcák kereszteződésében jelentkezik probléma. Bár a Lidl-parkolóba és abból ki két be- és kihajtási lehetőség is van – egy a Bánát, egy a Corvin utca felé –, szerinte jellemzően a Corvin utcai mellett döntenek az autósok. Itt viszont a sofőröknek háromszor, de akár négyszer is elsőbbséget kell adniuk.

– Itt van a járda és a kerékpárút, ami miatt elsőbbséget kell biztosítani a gyalogosoknak és a bicikliseknek. Majd azoknak, akik a Corvin utcán közlekednek. És annak, aki nem jobbra vagy egyenesen, hanem a városközpont felé, balra kanyarodna ki, figyelnie kell az Ábrahámffy utcából érkező forgalmat is – folytatta Alföldi Károly.

Itt vannak a megoldási javaslatok

Elmondta, hogy a probléma megoldására vannak konkrét megoldási javaslatok, illetve, miután ezt a helyzetet felvetette a közösségi portálon, ott is kapott ötleteket. Hangsúlyozta, hogy olyan megoldásra van szükség, amely nem túl költséges.

Egyrészt a gyalog- és kerékpárutat el lehetne húzni, meg lehetne görbíteni a parkoló irányába. Így lehetne hagyni egy autónyi helyet a szakaszon, lehetne tehermentesíteni a kihajtó autósokat, akik így a járókelőket és a bicikliseket sem akadályoznák a haladásban. Úgy véli, hogy ezt a megoldást nemcsak a Lidl, hanem a benzinkút és az Aldi, valamint a kis Tesco kereszteződésében is lehetne alkalmazni.

Másrészt a Bánát utcai ki- és behajtásra vonatkozó szabályokat is meg lehetne változtatni. A Bánát utcába a Lidl-parkolóból csak jobbra lehet kikanyarodni, illetve behajtásra is csak azoknak van lehetőségük, akik az autómosó felől érkeznek, akik a jelzőlámpás csomópont felől, azoknak nem.

Harmadrészt a Corvin és Ábrahámffy utcák kereszteződésében is fel lehetne szerelni jelzőlámpát, ahogy a Bánát utcai csomópontban, és a két jelzőlámpát össze lehetne hangolni. Hozzátette, hogy ez azonban a probléma költséges megoldása lenne.

Miért nem lehet a rendőrségnél balra kanyarodni?

Alföldi Károly, a Csabai Jövőért Egyesület elnöke elmondta, hogy most vették napirendre a forgalmi rend felülvizsgálatát a városban, de szerinte nagyjából harminc éve nem nyúltak hozzá érdemben, miközben az évtizedek alatt az autók száma megsokszorozódott.

Példaként hozta fel: azok, akik a városi sportcsarnok felől érkeznek, a rendőrségnél lévő nagy kereszteződésben nem fordulhatnak balra. Ezért sokan a Felső-Körös soron keresztül veszik célba a Lencsési lakótelepet, és közülük sokan pont a Corvin és az Ábrahámffy utcák sarkán kötnek ki. Az, hogy az a forgalom is itt csapódik le, még inkább problémássá teszi a kereszteződést. Ha lehetne balra kanyarodni a rendőrségnél, azzal már rögtön tehermentesíthetnék a Felső-Körös sort és az átkötő utcákat is.

Négy baleset történt itt fél év alatt

A rendőrség tapasztalata szerint – bár a kereszteződés nem számít baleseti gócpontnak – a Corvin utca azon szakaszán több figyelmet, türelmet igényel a közlekedés, és forgalmasabb időszakokban nehezen lehet az áruházak parkolóiból és a benzinkútról kihajtani – közölték a rendőrségen.

Az elmúlt fél évben három anyagi káros balesetről érkezett bejelentés, illetve egy könnyű sérüléssel járó ütközés történt ott. Háromszor lassító, megálló járműveknek ütköztek neki hátulról, tehát a nem megfelelő követési távolság volt a probléma. Egy mopedautós pedig áttért a bal oldali sávba, és összeütközött egy szemből érkező kocsival – részletezték. Kiemelték, hogy a forgalomszervezés, a forgalomtechnikai változtatások megvalósítása nem a rendőrség hatásköre, de támogatnak minden olyan kezdeményezést, megoldást, amely segítené a járművezetőket, és sűrű forgalomban is egyszerűbbé, biztonságosabbá tenné ott a közlekedést.

Használják inkább a Bánát utcai be- és kijáratot

Szarvas Péter polgármester elmondta: egyetért azzal, hogy a Corvin és Ábrahámffy utcák kereszteződésében fokozott figyelemmel kell közlekednie mind a gépkocsivezetőknek, mind a kerékpárosoknak. Jelezte ugyanakkor, hogy az önkormányzathoz sem a rendőrségtől, sem a helyiektől nem érkezett hivatalos bejelentés, panasz az érintett csomópontra.

Hangsúlyozta, hogy a Corvin utca Lidl melletti szakaszán, a Corvin és a Bánát utcák kereszteződésében jelzőlámpás csomópontot építettek ki pár éve, hogy javítsák a közlekedés biztonságát. Eddig nem készült olyan terv, amely további forgalomszabályozási beavatkozásról szólna a Corvin utcában. Hozzátette: a rendőrségtől tájékoztatást kér majd a város, hogy valóban balesetveszélyesnek minősül-e a statisztikák alapján a Corvin és Ábrahámffy utcák kereszteződése. Javasolta, hogy a nagyon forgalmas időszakban a közlekedők a Bánát utcai be- és kihajthatót használják inkább.

Szarvas Péter polgármester kiemelte azt is, hogy az önkormányzat minden, az átlagosnál nagyobb forgalmat lebonyolító csomópontra odafigyel. Példaként említette meg, hogy közlekedésbiztonsági szempontok alapján nemrég a volt kötöttárugyárnál, az Andrássy út, a Tulipán és a Kazinczy utcák kereszteződésében építettek ki jelzőlámpás csomópontot.