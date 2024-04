A nádi énekesek, fajtól függően, március utolsó harmadától kezdenek visszaérkezni telelőhelyükről. A fülemülesitke az első, bár az Kardoskút térségében nem annyira jellemző, inkább a Kis-Sárréten fordul elő. Kardoskúton az első visszatérő a nádi tücsökmadár, amely március vége óta folyamatosan jelen van a Fehértó körüli nádasokban és a csatornák nádasaiban.

A nádi énekesek, fajtól függően, március utolsó harmadától kezdenek visszaérkezni telelőhelyükről. A képen foltos nádiposzáta. Fotó: Vasas András

Április 1-én az első kékbegy is megjelent, mégpedig egy éneklő hím. Április 4-én már foltos nádiposzátát és nádirigót is megfigyeltünk, igaz csak a hangjuk alapján tudtuk beazonosítani őket – írták a nemzeti park honlapján.

A Száheltől délre telelnek a nádi énekesek

A fenti négy nádi énekesmadár-faj mindegyike költ a térségben. Valamennyien hosszútávú vonulók, a Száheltől délre telelnek. Elsősorban Afrika észak-nyugati részén, Európa északi részein és kisebb számban Nyugat-Ázsiában költenek. A kékbegyek még Alaszkában, illetve Skandináviától egészen Nyugat-Szibériáig is költenek. A nádi énekesek jellemzően a nagyobb nádasokban fészkelnek. A nádirigóknak és a nádi poszátáknak azonban nincs szükségük nagy kiterjedésű területre, ők csatornák nádasaiban is megtelepednek.

A cserregő nádiposzátákra még várni kell, ők az utolsó érkezők. Jellemzően inkább sűrű, bozótosabb, bürökkel benőtt területeket kedvelnek. A nádi sármányok viszont áttelelnek nálunk, így ők már foglalják a revíreket.

A KMNPI Kardoskúti Tájegységében a fenti fajok közül a kékbegy a legritkább, csupán néhány pár költ itt, a többi fajból pedig 10-20 pár, de a sóstói csatornákban akár ennél lényegesen több is költhet. Főként rovarokat fogyasztanak, a kékbegy a földön is zsákmányol. Az őszi vonuláskor a nádiposzáták különböző bogyókat is szívesen esznek.