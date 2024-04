Rejtelmek, ha zengenek ... - alkotó pedagógusok kiállítása látható mostantól Szentesen. A szombati megnyitóra ellátogattak az Orosházi Nyugdíjas Pedagógusok Egyesületének a tagjai is, hiszen a szentesi tárlaton a hat orosházi kiállítóból négy ennek a civil közösségnek a tagja.

A szentesi kiállítás megnyitója. Fotó: BMH

Makuláné Gulicska Valéria, az egyesület elnöke elmesélte az előzményeket: – 2024 januárjában megkeresett bennünket Lantos Anita művelődésszervező, a Szentesi Művelődési Központ munkatársa, remélte, bennünket is érdekelhet az általuk szervezett kiállítás. Egyesületünknek több alkotó tagja van, ezért közzé tettem az Alkotó Pedagógusok Régiós, XXVII. Képzőművészeti Tárlatáról szóló felhívást. Négy tagtársunk – Belanka Jánosné Hopka Margit (olajkép), Nagy Margaréta (paverpol technika), Nagy Tiborné Lakatos Ágnes (akrilkép) és Szilasi H. Tibor (fémplasztika) –elküldte két-két alkotását. A tájékoztatót eljuttattuk Brachna Juditnak és Misinszkiné Szőke Nórának is, akik szintén beküldték quilling technikával, illetve horgolással készült munkáikat – sorolta az orosháziak részvételének a részleteit az elnök.

A Tokácsli Galériában megnyílt kiállításra érkeztek szombaton az orosháziak is, s örömmel járták körbe a kiállítótermeket, megcsodálták a változatos

technikával készült sokféle alkotást.

– Jó érzés volt látni, hogy a városunkat képviselők műveit is elfogadták, kiállították. A megnyitón Szabó Zoltán Ferenc, Szentes polgármestere is

köszöntötte a megjelenteket. A helyi Vadrózsa Énekegyüttes műsora mellett gitárszóló szórakoztatta a közönséget. A zsűri által legjobbnak ítélt művek alkotóit díjazták – tudtunk meg részleteket. Úgy értesültünk, hogy voltak megyénkből is díjazottak: Berki Zita (Békéscsaba), és a 80. születésnapját ünneplő Póka György (Gyula).