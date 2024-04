Jelentős azoknak a száma, akik Magyarbánhegyesen a közmunka-programban tevékenykednek. Három programelemben vesznek részt, ezekről, a márciusban elkezdődött időszakról Sódarné Varga Gyöngyi polgármester számolt be.

A fóliákban is folyamatosan dolgoznak a magyarbánhegyesiek. Fotó: BMH

Szociális foglalkoztatás keretében 14 fő dolgozik. Ők az útkarbantartásért felelnek. Az önkormányzati utak aszfaltozását, kátyúmentesítését végzik. Van munkájuk bőven: a településkarbantartás (hulladékszedés, sepregetés, fűnyírás, parkosítás, virágültetés, buszmegállók takarítása, fertőtlenítése) folyamatos jelenlétet igényel. A temető parkolóját is igyekeznek rendbe tenni.

A helyi sajátosságok programban tizenöten dolgoznak. Van asztalosüzemük, a közterületi bútorokat is nekik köszönheti a község. De cirkot is termesztenek (nagy hagyománya van ennek Magyarbánhegyesen) és az alapanyag ha már adott, készítik a kiváló minőségű seprűket is.

– Pályáztunk a Belügyminisztériumhoz, szerettünk volna a nagyobb piacokon is megjelenni ezzel a termékünkkel és mint meghatározó piaci szereplő, versenyképes fizetéssel akartuk motiválni a nagyobb létszámú dolgozókat. Első körben nem jártunk szerencsével, de nem adjuk fel. A munkahelyteremtés továbbra is fontos cél – tette hozzá a település vezetője.

A közfoglalkoztatás mezőgazdasági eleme nagyon sokrétű Bánhegyesen. Ha a dohánytermesztést említjük, akkor azzal országosan is jó példával járnak az élen. Nem is csoda, hiszen annak is komoly hagyományai vannak Magyarbánhegyesen. A hozzáértés, az elköteleződés, a hagyománytisztelet ebből is fakad.

A mezőgazdaságban kell is a szorgos kéz: 35 fő dolgozik ott. Akár szabadföldi, akár a fóliás növénytermesztést nézzük, mindenhol rengeteg és folyamatos a munka. A fóliák alatt palántákat nevelnek (fokhagyma, petrezselyem, főzőtök, saláta stb.), miközben a település arculatát meghatározó zöldítés, virágosítás is napirenden van.