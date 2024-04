Népviseletbe öltöztek a Balassi Táncegyüttes fiú táncosai, amikor felültek a lovas kocsira a békéscsabai székházuknál hétfőn, dél előtt nem sokkal. Masszív magyar félvér lovak húzták a kocsit, a fogatos Surin János és Jass György volt. Útjuk először a Teleki utcába vezetett, ahol a Mlinár család apraja-nagyja él.

Fotó: Bencsik Adam

– Húsz és felen vagyunk a szűk családban, Zsuzsa lányom ugyanis várhatóan júniusban szül – ecsetelte Mlinár Pál, aki 1965-től vett részt a balassis, hagyományőrző locsolkodásokon, jelenleg a Balassi Közalapítvány igazgatója. – Ez a hagyomány őseink régmúltját idézi, amikor szintén így locsoltak a fiúk, és nem kölnivel. A lényeg pedig az volt, hogy az egy „bandába” tartozó fiúk mentek el a csapat lánytagjaihoz.

Most Mlinár Pál fia, Péter, a Balassi Táncegyüttes művészeti vezetője volt a bandagazda. Nem kellett kétszer mondania táncos társainak, hogy ragadjanak vödröt. A lányok természetesen számítottak már az ilyen fajta locsolásra, miként a fiúk is számíthattak a megvendégelésre. A legények locsolóverset mondtak, és azért a tánc sem hiányzott.

A Mlinár-házban elhangzott, volt olyan időszak is a Balassi fennállásának több, mint 75 éve alatt, hogy csak biciklivel jártak és szódával, illatos vízzel öntöztek a fiúk, azonban az 1990-es évek elejétől áttértek a hagyományos locsolkodásra. Elmondták, a táncegyüttes szeretné továbbörökíteni a néphagyományokat, a táncon kívül ezeknek a szokásoknak az életben tartása is ennek a módja, mindemellett egy remek közösségi program is.

A Covid idején a személyes locsolkodást nem tudták megtartani a balassis fiúk. Akkor különleges versekkel köszöntötték a férfiak a szebbik nemet, videón szavaltak a lányoknak. Most ilyen szóba sem került, sőt, olyan is elhangzott a lányok szájából, hogy a csaknem 30 fokos melegben jól is jött a hűsítő, hideg víz. Bár a 13 vödörnyi azonnal egymás után kicsit sok volt.