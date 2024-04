Sokan választottak könyvet Rostás Stephannak, a békéscsabai Kornélia Grill & Bar pincérének jótékonysági akcióján múlt hét szerdától péntekig. A könyvkiárusítással most a battonyai menhely kutyáinak életét mentik meg, emellett jut pénz a cicákra is.

A kutyabarátok is fontosnak tartották a jótékonysági akciót, a cél a kutyamentés volt. Fotó: Stephan Rostás/Facebook

Egy menhelyi kutyával, Jojóval érkezett

Stephan elmondta, a tavalyi projekt sikere után gondolta úgy, hogy ebben az évben is tesz a jó ügyért, a menhelyi kutyák ellátásáért, megmentésért.

– A Battonyai Állatmentő Alapítványt azért választottam idei célállomásként, mert több mint 100 kutya él ott, és ellátójuk, Veronika lényegében egyedül végzi az ezzel kapcsolatos, emberfeletti munkát – ecsetelte Stephan. – Természetesen Vera is itt volt a jótékonysági akció zárásán, mégpedig egy menhelyi kutyával, Jojóval. Reméljük, hogy Jojó és számos sortársa is mihamarabb gazdira talál.

Stefi hangsúlyozta, folyamatosan érkeztek a könyvfelajánlások a Vegyél egy könyvet, és ments meg egy kutyaéletet! elnevezésű akciójára. Többen a jó ügy mellé álltak azzal is, hogy licitre bocsátottak klímától a sportolói mezig több dolgot.

Önkéntesek, felajánlók is segítettek Stefinek a kutyamentő akcióban, mellette Kálóczi Veronika Jojóval Fotó: Stephan Rostás/Facebook

A kutyamentésre két hagyatékból lehetett könyvet válogatni

A főszervező kiemelte, most elsősorban két hagyatékból lehetett könyvet válogatni, ez csaknem háromezer kötetet jelentett. Emellett Bauer Barbara írónő is számos könyvét ajánlotta fel, és ezeket dedikálta is. Külön sátorban találhatták meg a könyvek iránt érdeklődők, és a jószágokon segíteni szándékozók a mese- és receptkönyveket, illetve a szépirodalmi, történelmi kiadványokat, életrajzokat.

Bauer Barbara ezt írta az akcióról: „Szerda, csütörtök, péntek. Hétköznapok. Könyvek. Napsütés. Jó emberek. Egy gondolat, egy jó ügyért. Munkába, iskolába jövet és menet. Nem PR volt mögötte, hanem szív. Gratulálok! És köszönjük! Ez nem csak egymillió-hatszázötvenkétezer-hatszázhuszonöt forint. Ez megerősítés: hit a jóságban és az összefogásban."

A battonyai kutyamenhelyet megfelelő kerítéssel látják el

Stephan elárulta, Tequila névre hallgató kutyája tavaly májusban vesztette életét. Utána azonban a 44-es főúton, Csabacsűd közelében felvett egy kóbor ebet, onnantól Mancikát látja el.

– Három pénzgyűjtő urnában helyezhették el a segíteni szándékozók a pénzadományukat – ecsetelte a pincér. – Szabadon lehetett választani egy-egy könyvet, és mindenki saját belátása szerinti összeggel támogatta a kezdeményezést. A kutyusok és a cicák nevében is mindenkinek köszönöm, aki segített a felajánlásával. Ugyanígy köszönöm minden önkéntes áldozatos és önzetlen munkáját is.

Kálóczi Veronika, a Battonyai Állatmentő Alapítvány elnöke kiemelte, óriási dolog, egyben segítség, amit Stefi a könyvvásárlókkal és a licitre tárgyakat felajánlókkal együtt véghezvitt. Az összeg hozzájárul ahhoz, hogy a battonyai kutyamenhelyet megfelelő kerítéssel láthassák el.