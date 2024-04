Fejlesztés 53 perce

Külterületi utak: megújult a Sándorhegyi út is Gyulán - galériával

Közel 700 méteren megújult a Gyula külterületén található Sándorhegyi út – jelentette be a helyszínen megtartott szerda délelőtti sajtótájékoztatón dr. Görgényi Ernő, a város polgármestere és Veres András, a választókerület önkormányzati képviselője. A településen több külterületi utat is megújítottak az elmúlt időszakban, illetve hamarosan újabb beruházás is megvalósulhat.

Gyula hatalmas területen, 255 négyzetkilométeren terül el. A dűlőúthálózat több száz kilométer, és igyekszünk mindent megtenni annak érdekében, hogy legalább azokat a külterületi utakat, amelyeket a legtöbben használnak, rendben -, illetve karbantartsuk – fogalmazott a sajtótájékoztató elején dr. Görgényi Ernő a polgármester, aki megerősítette, minden igyekeznek megtenni a külterületen élő mintegy kétezer gyulai polgárért. Dr. Görgényi Ernő és Veres András elmondták, a külterületi utakra kiemelt figyelmet szentelnek. A közelmúltban összesen mintegy 4,5 kilométernyi szakasz újult meg

Fotó: Kiss Zoltán Külterületi utak: több szakasz is megújult Mint elmondta, a Vidékfejlesztési Program keretében elnyert támogatás segítségével több külterületi utat újíthattak fel. A Pósteleki úton 1359 méteren és 3 méter szélességben, útalap kiépítésével újult meg a szórt burkolatú út és földút, a fejlesztés 39 millió 155 ezer forintba került. Az Ottlakai dűlőn 1591 méteren és 3 méter szélességben útalap kiépítésével újult meg a szórt burkolatú út és földút. A munkálatok 16 millió 604 ezer forintból valósultak meg. A Bicere 875 méteren és 3 méter szélességben útalap kiépítésével újult meg a szórt burkolatú út és földút. A fejlesztés költsége ebben az esetben elérte a 24 millió 184 ezer forintot. A három fejlesztésnek köszönhetően 3,8 kilométernyi szakasz újult meg összesen. Jellemzően olyan városrészeket érintettek a beruházások, amelyek külterülethez képest sűrűn lakottak. A támogatás intenzitása mindhárom esetben, illetve a Sándorhegyi út felújítása kapcsán is 95 százalékos volt, az önkormányzat 5 százalékos saját forrást biztosított. Az Uhrin János utcában is hamarosan megvalósul egy beruházás, ott aszfaltutat fognak építeni. A fejlesztés közbeszerzési eljárása folyamatban van. A polgármester szólt arról, hogy a Sándorhegyi úton Veres András önkormányzati képviselő kezdeményezésére valósult meg az útfelújítás.

Külterületi utak: megújult a Sándorhegyi út is Gyulán Fotók: Kiss Zoltán

Sűrűn lakott részről van szó Veres András a Sándorhegyi út kapcsán elmondta, egy sűrűn lakott részről van szó, és az utcában néhány vállalkozás is megtalálható. – A fejlesztés eredményeként nem aszfaltos, de jól járható út áll a rendelkezésre. A korábbi sáros, törmelékes út megújult, ami a környék egyik utóbbi időben megvalósult legnagyobb beruházásra – fogalmazott. A beruházás előtt még részben törmelékkel szórt földutat 691 méter hosszban és 3 méter szélességben újítottuk fel. A szakemberek új útalapot építettek ki, a teljes szakaszon a meglévő törmelékes földutat 20 centiméter vastagságban mész-cement hozzáadásával, hideg remixes technológiával bedarálták, ezt követően 396 méteres szakaszon 20 centi vastagságban 0/63-as zúzottkövet építettek be, valamint a teljes szakaszra 5 centiméter vastag 0/22-es zúzottkövet terítettek. A beruházás bruttó 27 millió 791 ezer forintból valósult meg.

