Kecsketejből készült lágy sajtokkal kínálták stílusosan az érkező vendégeket a magyardombegyházi ünnepélyes avatáson pénteken. A sajtfalu sajtüzemén elhelyezett napelemek teszik a dolgukat. A finom borsos, snidlinges, kapros fűszerrel ízesített kóstolót követően a részletekről is bővebben hallhattak a vendégek.

Réthy Pál: elkötelezett híve a zöld energia felhasználásának.

Fotó: A szerző felvétele

Dinyés Ildikó polgármester elöljáróban úgy fogalmazott: a Belügyminisztériumtól nyert 10 millió 25 ezer forint kiegészítő támogatással a sajtüzemre felkerült a korona.

– Az üzem működéséhez nélkülözhetetlen a villamosenergia. A napelemtámogatással komoly költséget spórolunk, akár 600 ezer forintot is megtakaríthatunk havonta. A kivitelezés is mesébe illő volt: decemberben megérkezett a forrás, január első heteiben helyükre kerültek a napelemek, azóta működnek – a polgármester hozzáfűzte, a faluban minden beruházás hazai forrásból valósult meg. Visszatekintésében Dinyés Ildikó emelkeztetett, 2006-ban nehéz helyzetben volt a település, hitel, vagyontalanság, forráshiány. 2010-ben történt adósságrendezés, 2012-től csatlakoztak a közmunka-programhoz. S azóta...

– ... folyamatosan gyarapodott az önkormányzat vagyona, nincs hitele Magyardombegyháznak, a pályázati forrásokból körülbelül 300 millió forint vagyona van (sajtüzem, vendégházak, fogadó és a Magyar Falu Program pályázatainak értékei) az önkormányzatnak. Magyardombegyház a közmunka-program nélkül lehet, már nem is létezne – fűzte hozzá a település vezetője, aki reményét fejezte ki, hogy az őt követő polgármester és képviselő-testület a gondos gazda módjára folytatja ezt a munkát.

Erdős Norbert országgyűlési képviselő arra világított rá, hogy 2013-tól 3 évente komoly támogatások érkeztek ebbe faluba (állatállomány, feldolgozó, vendégházak, napelemek). Előrelátó, tervezett építkezésnek nevezte az itt végzett fejlesztéseket.

– Komoly fejlesztéseken túl van a község. 2010-től az összértéket tekintve közelíti az 1 milliárd forintot és eközben több mint 600 embernek nyújtott segítséget. Komoly a közmunka-program, ami és ahogy itt megvalósult azért is szép és emlékezetes, mert a semmiből teremtették elő – hangsúlyozta Erdős Norbert.

Réthy Pál, Dinyés Ildikó, Erdős Norbert, Medovarszky Pál, a a Békés Vármegyei Kormányhivatal közfoglalkoztatási osztályvezetője az avatáson.

Fotó: A szerző felvétele

Réthy Pál közfoglalkoztatási és vízügyi helyettes államtitkár sem először érkezett a dél-békési községbe. Elkötelezett híve a zöld energia felhasználásának, ezért is jött most örömmel. A Covid járvány, majd a háború okozta kihívásokra utalva megjegyezte, a komoly energiaárak, az energiakrízis megterheli az egyént, az önkormányzatokat, a vállalkozásokat is.

– A mostani beruházás nem csupán az energiahatékony fejlesztés elkészültét jelenti: jó példa arra ez a település, hogy lehet a közfoglalkoztatási-programot önjáróvá tenni és piaci munkahelyeket létrehozni. Magyardombegyház a vármegye legkisebb közigazgatási területű települése. Ezek a típusú fejlesztések nagyon fontosak a kis községeknek – tette hozzá Réthy Pál. Méltatta a kecskefarmjukra épülő tejfeldolgozó üzem létrejöttét, a helyi fejlesztéseket. Kiemelte, a Belügyminisztériumnak figyelmet kell fordítani az ilyen és ehhez hasonló kisebb településekre is.