A 82. születésnapját ünneplő Koszorús Oszkárt otthonában kereste fel Dávid Zoltán polgármester. A sokak által jól ismert lokálpatrióta, a településtörténet, az evangélikus egyház történetének kiváló ismerője és levéltárosa, számos könyv szerzője, aktív közéleti ember az Orosháza hét keretében ismét sok, hasznos információt oszt meg az érdeklődőkkel – a két világháború közti Orosháza történetéről lesz előadása a városi könyvtárban.

Dávid Zoltán tortával köszöntötte az ünnepeltet

Fotó: Csete Ilona

Máig nagyon aktív Oszkár – sokan így, a keresztnevén szólítják a legnagyobb tisztelettel. Ha hiányos az ismeret, a lexikális tudás, egy név nem ugrik be, ha a családi kötelékek között kell kiigazodni, ha a történelem kerekét kell visszaforgatni, mi az első javaslat: Kérdezzük meg Oszkárt! Koszorús Oszkárt!

Ezúttal nem kérdésekkel, hanem jó kívánságokkal kerestük fel a helytörténészt. Orosháza díszpolgára elárulta, reggel óta csörög a telefonja, a közösségi felületen is érkeznek a jókívánságok, aminek ő nagyon örül.

A Békés Megyei Hírlap sok évtizedes előfizetőjeként, olvasójaként is naprakész a megyében történtekről, a neveket, az évszámok, a történéseket gondolkodás nélkül sorolja. Mentegetőzve elárulta, ma még nem olvasta el a napilapot, hiszen a köszöntéseket fogadja folyamatosan...

Elmesélte: a 75 éves orosházi könyvtár is felkérte egy beszélgetésre, mint Orosháza legidősebb könyvtárosát (Koszorús Oszkár ott dolgozott 1963-tól). Arra is készül. Az orosházi születésű Oskó Lajos festővel kapcsolatos anyaggyűjtésen is dolgozik. Oszkár, az orosháziak élő lexikonja fáradhatatlan, ahogy ő fogalmazott “Mindig csinálok valamit!"

Isten éltesse sokáig kedves Oszkár!