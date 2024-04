A néphagyomány április hónapját Szent György havának nevezi, a hónap 24. napját pedig sárkányölő Szent György ünnepének tartja, mely Európa nagy részén ősi pásztorünnep, az állatok legelőre történő első kihajtásának a napja. Szombaton a ménes kihajtására sokan kíváncsiak voltak.

Vajon ki barátkozott kivel? A szerző felvétele

A Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság 20. majori látogatóközpontjába reggeltől érkeztek a kíváncsi vendégek, családok autóval, vagy kerékpártúrát szervezve az eseményre, a környező, közeli és távolabbi településekről.

A Kiskunsági Vadászkürt Egyesület megnyitó műsora előtt már a lovak is érezték, megkülönböztetett figyelem veszi őket körbe. A látogatók fotózkodtak, répát kínálva szelfiztek a gidránokkal és a nóniuszokkal.

Elhangzott a megnyitón, hogy itt, a 20-as majorban a nóniusz és a gidrán tenyészkancák az idei évi csikóikkal és a 2-3 éves nóniusz kancacsikók vannak elszállásolva. Jelenleg 129 tradicionális magyar fajtájú lovat láthattak a ménesben a látogatók.

A házigazdák mindent megtettek, hogy a ménes látványa mellé közönségcsalogató, családbarát programokat kínáljanak. Színpadot állítottak fel, volt koncert, néptánc, a közelben kiállították a ménesbirtok mezőgazdasági gépeit is. Bemutatóztak a Békés Vármegyei Rendőr-főkapitányság kutyásai, a csikósok, a vadászok is kutyáikkal érkeztek. Puszta ötös, a Nemzeti Lovas Díszegység reprezentatív jelenléte, bemutatkozása, no és a száznál is nagyobb létszámú ménes patadübörgéssel, porfelhővel kísért kihajtása (először a gidrán tenyészkancák vágtattak ki a legelőre, őket követték a nóniusz tenyészkancák, végül a csikók) is nagy sikert aratott a látogatók körében.