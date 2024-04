A kórusműveket az Advent Kórus adta elő a jótékonysági hangversenyen, amelynek segítségével Balog Lászlót támogatták.

– Hiszem, hogy az összefogás erejét mindig megsokszorozza a célban rejlő hit és segítő akarat. A zene, mely születésénél, történeténél fogva az emberi élet valamennyi szakaszát megszólítja, a nehéz helyzetekben is képes megmozdítani az önzetlenség, a segítségnyújtás erőit is. Köszönöm, hogy részt vehettem és védnökként is segíthettem a szombati jótékonysági eseményen – hangsúlyozta Kálmán Tibor. Ugyancsak védnökként segítette a programot Balog Imréné, Kamut polgármestere.