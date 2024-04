A Csabai Kolbászklub székháza ismét gyermekzsivajtól volt hangos, de amikor Lugosi Gyula, a klub tagja a csabai kolbász történetéről, a hagyományok őrzéséről beszélt, elcsendesült a terem.

A kolbászgyúrás és a végeredmény nagy örömet jelentett a gyermekeknek

Forrás: BMH

Az elmélet után a gyakorlaté volt a főszerep. A diákok megtanulták a kolbász és a szilvalekváros papucs készítésének fortélyait a kolbászklub tagjaitól. Mégpedig Lugosi Gyula mellett Kiss Ervintől – főként, ami a kolbász fűszerezését illeti –, valamint Gaál Jánosnétól, Kissné Kovács Marianntól és Jakab Dezsőnétől.

– A programot a klub egy nyertes pályázatának köszönhetően tarthattuk – hangsúlyozta Gaál Jánosné. – Öröm volt hallani, hogy számos tanulónak nem jelentett újdonságot a kolbászkészítés, mert a családjukban már láttak ilyet, sőt, részt is vettek rajta. Ugyanakkor kiderült az is, hogy disznótoros élményekkel kevesen rendelkeznek. Ami viszont a legfontosabb, amit a diákok saját kezükkel készítettek, meg is kóstolhatták a sütés után.