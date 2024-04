Závogyán Magdolna kultúráért felelős államtitkár, aki kondorosi és ott is él, hangsúlyozta, az elmúlt egy hét során már 150 gyermek sétált vagy kerékpározott végig családjával közel 12 kilométert, és gyűjtött be minden pecsétet a 29 helyszínen.Az államtitkár szólt arról is, a húsvéti túra állomásai április 8-ig várják a gyermekeket és családjukat.

A győztes és a zsűri: Csonka Zsolt (balra), Kozsuch Kornél, Gémesné Vajgel Ilona, Schnider György és Prohászka Béla. Forrás: Fehérliliom Népfőiskola

Közben az ünnepek alatt a kondorosi Fehérliliom Népfőiskola szervezésében – a Húsvéti forgatag program keretén belül – megrendezték a Húsvéti tál gasztronómiai versenyt.

A zsűrit Prohászka Béla, Venesz-díjas mesterszakács, Kozsuch Kornél, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Békés vármegyei elnöke, Kondoros alpolgármestere, Schnider György, a Békéscsabai SZC Vásárhelyi Pál Technikum és Kollégium, vagyis a „Vízmű” igazgatója és Csonka Zsolt mesterszakács, a Kondorosi Csárda ügyvezetője alkotta. A bírálók döntése alapján Gémesné Vajgel Ilona nyerte meg a versenyt. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) Békés Vármegyei Igazgatóságának különdíját Lónai Sándorné, a Kondorosi Csárdáét Tasgyik Vanessza érdemelte ki.

Hévizi Róbert, a Fehérliliom Népfőiskola szakmai vezetője hangsúlyozta, a jó hangulatú programot hagyományteremtő céllal rendezték meg, tehát jövőre is folytatják.