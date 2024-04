Babák Mihály több évtized után nem indul

Az orsszággyűlési képviselőtől megtudtuk, Babák Mihály, Szarvas polgármestere nemrég bejelentette neki, hogy több évtizedes munkája után, amit a városért végzett úgy határozott: 2024-ben már nem indul el az önkormányzati választásokon. Ezután megindult a Fidesz-KDNP jelölési folyamata, amelynek keretében a helyi csoport Hodálik Pált ajánlotta polgármesterjelöltnek. Dankó Béla Hodálik Pálról elárulta: hosszú ideig már alpolgármesterként belekóstolt a településvezetési munkába, megismerte annak szépségeit és kihívásait. Emellett számos városi projektet menedzselt végig. A tapasztalata tehát megvan, ahogy a helyismerete és a kötődése is Szarvashoz. Minden adott ahhoz, hogy jó polgármester legyen belőle.

A képviselőjelöltek

Hodálik Pál 1998 óta dolgozik Szarvas fejlesztéséért

Hodálik Pál bemutatkozásában elmondta: szlovák gyökerekkel is rendelkező, szarvasi születésű lakos. A szülei szintén Szarvason élnek, és nevelték őt fel, ahogy most ő is itt neveli két fiú gyermekét. Végzettségét tekintve biológia-kémia szakos tanári diplomát szerzett először, majd környezetvédő, illetve ökotecnhikus diplomája lett. Később pedig még közgazdaságtant is tanult Budapesten. Visszaemlékezett, hogy Szarvas fejlődését 1998 óta szolgálja, először kistérségi menedzserként, majd 2002-től választott önkormányzati képviselőként, 2006-tól bizottsági elnökként, 2010-től pedig alpolgármesterként. 2019-ben bekerült a vármegyei közgyűlésbe, így az önkormányzati világot egy szinttel magasabban is megismerhette. Jelenleg Magyarország legnagyobb önkormányzati szövetségének, a Települési Önkormányzatok Országos Szövetségének a Békés vármegyei tagozatvezetője, egyúttal társelnöke is.

Hangsúlyozta: a városi közösség szolgálata számára mindig is egyfajta küldetés volt, ami az ő egyéni és egyedi hitvallása. Úgy gondolja, hogy az eddig megszerzett ismereteit és kapcsolatait jól tudja hasznosítani a jövőben Szarvas fejlődése érdekében.

Hodálik Pál után bemutatkoztak a Fidesz-KDNP szarvasi képviselőjelöltjei: Farkas Tamás (1.vk), Csernus Zsolt (2.vk), Kovács Krisztina (3.vk), Kiss Attila (4.vk), Czifra Szabolcs (5.vk), dr. Bartolák Csaba (6.vk), Sinkovicz Krisztián (7.vk) és Závoda Ferenc (8.vk).