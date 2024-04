Szarvas Péter polgármester elmondta, hogy április 22-én volt a Föld napja, és immár hagyománnyá vált Békéscsabán, hogy ennek apropóján egynyári virágpalántákat osztanak ki a békéscsabaiak között. Egy érdeklődő, egy család ezúttal is legfeljebb hármat vihetett haza, így összességében 800-1000 békéscsabai számára adományoztak növényeket. Hangsúlyozta, hogy mindig nagy érdeklődés övezi az akciót, most például a kezdésnél a városháza bejáratától a Fiume hotelig kígyózott a sor. A színes és jó kedvet hozó növényeket nem kötelező közterületen elhelyezni, kerülhetnek erkélyekre, kertekbe, de akár a lakáson belülre is.

Varga Tamás alpolgármester is osztotta a virágokat. Fotó: Licska Balázs

Hozzátette: az önkormányzat figyel arra, hogy gondozottak legyenek a közterületek, folyamatosan bővítik a virágos területek nagyságát, idén nagyjából 1300 négyzetmétert ékesítenek színes növények, amit szerinte a békéscsabai örömmel fogadnak. Nem csak a városközpontra ügyelnek, a Lencsési lakótelep és Jamina forgalmasabb részeire ugyancsak hangsúlyt fektetnek. Beszélt arról is: az öntözhető területek nagyságát szintén növelték az elmúlt időszakban, és várható további bővítés az immár rendszeressé váló nyári kánikulák miatt. A Virágos Magyarország versenyen is rendre sikeresen szerepel Békéscsaba, az elmúlt években különdíjat érdemelt ki a város.

Paláncz György alpolgármester is részt vett az osztásban. Fotó: Licska Balázs