A rendelés korábban is Gyopárosfürdőn volt, azonban 2020-ban, a Covid lezárások miatt bekerült a kórházba.

Az eddiginél sokkal több beteg kaphatja meg beutalóját a gyopárosi kezelésekre. Fotó: Kecskeméti Krisztina

– Adottak a személyi- és tárgyi feltételek ahhoz, hogy ismét a gyopárosi fiziko- és mozgásterápiás központban legyenek a rendelések. Dr. Kis Sándor reumatológus szakorvos eddig hetente 4 órában fogadta a betegeket, 2024. május 2-től, csütörtöktől heti 12 órában lesz reumatológiai szakrendelés. Ezzel jelentősen csökken majd a várólista, ami kiemelt szempont a kórházban – ismertette dr. Bozsár Stefánia.

Az Orosházi Dr. László Elek Kórház és Rendelőintézet főigazgatója hangsúlyozta, a döntést részletes előkészítés előzte meg, amiben az orosházi városvezetés és a fürdő vezetése vett részt.

– Közös cél, hogy a reumatológia visszakerüljön Gyopárosra, ezzel is bővítve a gyógyfürdő szolgáltatásait. Dr. Kis Sándor a szakorvosi vizsgálat után – amennyiben szükséges – száraz és vizes kezeléseket ír fel, amit a gyopárosi gyógyászati központban lehet felvenni. Így a kezeléseket akár már a vizsgálat után, azonnal le lehet egyeztetni a gyógyászati központ ügyintézőinél – tette hozzá a kórház vezetője.

Orosháza önkormányzatának támogatásával több mint 1 éve 8 személyes kisbusz szállítja Gyopárosra azokat a betegeket, akik más módon nem tudnak eljutni a kezelésekre.

– A járat mindenkinek ingyenes, aki a szakrendelőtől a gyógyászati központba, illetve onnan visszafelé utazik. Az orosházi kórház és az önkormányzat között jó a kapcsolat, igyekszünk támogatni az intézmény munkáját. Azzal, hogy hosszabb lesz a reumatológiai rendelés, jelentős bővülést várunk a gyógyászati központban, hiszen az eddiginél sokkal több beteg kaphatja meg beutalóját a gyopárosi kezelésekre – fogalmazott Dávid Zoltán. Orosháza polgármestere hozzátette, a várhatóan növekvő látogatói szám és a rendelés időtartama miatt bővítették a gyopárosi busz járatszámát is.

– Azért, hogy a gyógyulni vágyó betegek kiérjenek a kezelésekre, illetve a reumatológiai rendelés végén be is tudjanak jönni a városba, az eddigiekhez képest 11.45-kor is indul egy buszjárat a kórháztól, ami 12.30-kor indul vissza a gyógyászati központtól – ismertette a városvezető.

