– A célra 4 millió 983 ezer forintot nyertünk a Magyar Falu Programban, amely 100 százalékos intenzitású támogatást jelent. Mindez azért is nagyon fontos, mert önkormányzatunk saját forrásból nem tudta volna finanszírozni a nagyon fontos munkálatokat, így viszont megújulhatnak a játszóterek – tette hozzá Lipcsei Zoltán, aki külön kiemelte, hogy Dankó Béla országgyűlési képviselő ezúttal is mindenben segítette a települést, hogy sikeres pályázatot adhassanak be.

Lipcsei Zoltán elmondta, közel 5 millió forintból megújulhatnak a játszóterek Köröstarcsán.

A beruházás előreláthatólag a Millenium parki, a Kossuth téri és a Béke téri játszóteret egyaránt érinti majd. A fejlesztés során az elavult faelemeket cserélik majd, újrafestik, helyrehozzák a különböző játékokat.

– Nagyon fontos, hogy a beruházás megvalósulhat, és megfelelő körülményeket biztosíthatunk a gyermekek és a családok számára – fogalmazott a polgármester.