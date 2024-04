Macsári József polgármester elmondta, hogy a helyi jogszabállyal kapcsolatban szakmai segítséget nyújtott az önkormányzat számára a kormányhivatal.

Fontos, hogy a lakások szociális alapon történő bérbeadása esetén feltételként kifejezetten a rászorultságot kell meghatározni. Hangsúlyozta: eddig is szociális alapon biztosították ezeket az ingatlanokat, viszont a pontozás feltételeit is belefoglalták a rendeletbe. Bár a helyi regulából kivették ezeket a részeket, hogy a jogszabályoknak teljesen megfelelő lehessen, természetesen továbbra is figyelembe vesznek több szempontot. Azok alapján pedig pontoznak, és így dől majd el, hogy melyik pályázó számára biztosítsák az adott bérlakást.