Mintha egy Rejtő Jenő képregényfigura elevenedne meg, akivel mindig történik valami rendkívüli. Világszinten is eredményes sportoló volt a csabai Gabnai Csaba, ez az arcán látványosan nyomot is hagyott. A magas állami kitüntetésből, a gazdasági sikerekből azonban nem látszik rajta semmi. Itt ül velem szemben egy kinyúlt, félig levágott ujjú pulóverben, ez is a különcségére jellemző. A nyilvánosságot kerülve él. Ritkán nyilatkozik, ennek ellenére a vele készült interjúk mindig rekordközeli nézettséget hoznak. Egy év után újra megszólalt a BEOL-nak.