A nemzeti park beszámolójából kiderült: a programra tizenhárom vendég érkezett Dévaványáról, Vésztőről, Kiskunhalasról és Gödöllőről, akikkel először egy sétára indultak a Réhelyi tanösvényen. Megálltak a túzokok bemutatókertjénél, ahol a szakvezető rövid előadást tartott e termetes madarak legfontosabb tulajdonságairól és az éppen aktuális násztáncról, a dürgésről. A bekerített területen lévő túzokok egészen közel jöttek a csoporthoz, a megfigyelőtoronyból pedig távolban lévő vad, dürgő túzokokat is sikerült teleszkóp segítségével megfigyelniük a résztvevőknek.

Az esteledő nemzeti parkot csodálták meg egy gyalogos túrán. Fotó: Duna Dóra

A kirándulás során láttak sordélyokat, bíbiceket, és gyönyörködtek a réti őszirózsák előbújó leveleiben. Mivel már esteledett, így a gyöngybaglyok éles rikoltása is sokfelől hallatszott. Nagy örömükre megszólaltak az alkony madaraiként emlegetett ugartyúkok, ráadásul egy példányt láttak is a sötétben repülni. Ahogy visszafelé haladtak, már hallhatták a látogatóközpont állatsimogatója mellett, illetve a szalmakazlakban fészkelő kuvikokat is.

Mivel az égbolt ezen az estén felhős volt, így a tervezett csillagászati megfigyelést nem tudták megtartani. Egy rövid előadás keretében azonban a vendégek sok érdekes információt hallottak a fényszennyezéssel kapcsolatban. A túra a „Csillagséták nemzeti parkjainkban” elnevezésű, országos programsorozat keretében valósult meg.