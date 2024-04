– A program ugyanakkor szólt a megemlékezésről is. Emlékeztünk Bátonyi Gáborra, aki 2016-től haláláig vezette a Békéscsabai Ifjúsági és Sportkutyás Egyesületet. Vezetésével Békéscsaba felkerült a kutyasport és a kutyakiállítások térképére, évek óta folyamatosan európai szintű kiállításokat szerveznek a városban, amelyek elviszik Békéscsaba jó hírét, bemutatják a békéscsabai vendégszeretetet, a kiváló szervezést és a Csabaparkot is népszerűsítik – folytatta a gondolatot. – Bátonyi Gábor egy olyan ember volt, akinek szellemisége most is ott volt a rendezvényen. Gábor nem ismert lehetetlent, kiállt az állatokért, az egyesületért, még betegsége idején is becsülettel, alázattal, lelkesedéssel dolgozott. Nagyszerű ember és vezető volt.

Hozzátette, Fehér Bettina, az egyesület elnöke tovább viszi a magas szintű munkát. A főispán elmondta, a kormányhivatal számtalan módon kapcsolódott a rendezvényhez. Vasárnap a Körös Mentőcsoport, illetve az orosházi Földön-Égen Mentőcsoport is bemutatkozott az eseményen.

A világ számos tájáról érkeztek

Fehér Bettina elmondta, 13 országból, Csehországból, az Amerikai Egyesült Államokból, Kanadából, Oroszországból, Szlovákiából, Romániából, Olaszországból, Lengyelországból, Ausztriából, Szerbiából, Ukrajnából, Németországból, Litvániából mintegy 100 különböző fajtából 1600 törzskönyves kutyát hoztak el gazdáik a rendezvényre.

A szakértő zsűri küllemre értékelt, minden fajtának megvan a maga sztenderdje, a nemzetközi, illetve a nemzeti küllembírók azok alapján értékeltek.

Az elnök hangsúlyozta, a Békéscsabai Nemzetközi Kutyakiállítást az ország egyik legjobb helyszínen rendezhetik meg.

